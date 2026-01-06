¡No es tan bueno! Sleep Foundation revela que quienes se duermen en 5 minutos corren riesgos alarmantes de salud

Que alguien presuma de quedarse dormido apenas apaga la luz puede sonar como una ventaja en un mundo donde abunda el insomnio. Sin embargo, expertos advierten que dormirse en menos de cinco minutos puede ser una señal de alarma sobre la salud del cerebro y el cuerpo. ¿Cuáles son los riegos de conciliar el sueño rápido y de manera profunda?

Según la Sleep Foundation , organización dedicada a la investigación del sueño, existe un parámetro llamado Latencia del Inicio del Sueño (SOL): el tiempo que tarda una persona desde que decide dormir hasta que realmente entra en la primera fase del sueño. En adultos sanos, este periodo oscila entre 10 y 15 minutos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué significa dormirse demasiado rápido?

Estudios citados por la Sleep Foundation y explicados en análisis recientes señalan que:



Menos de 8 minutos puede indicar somnolencia patológica

Dormirse en menos de 5 minutos se asocia con un estado de privación severa de sueño, donde el cerebro colapsa ante la acumulación crónica de falta de descanso.

Lejos de ser una habilidad envidiable, este fenómeno puede reflejar que el cuerpo está tan exhausto que no puede sostener mecanismos normales de vigilia. La privación continua puede desencadenar procesos de hiperexcitabilidad homeostática en el sistema nervioso central, según han documentado investigaciones especializadas.

Riesgos para la salud de dormirse rápido

Dormirse instantáneamente no solo indica cansancio extremo, sino que también puede estar relacionado con:



Alteraciones cognitivas, como lapsos de atención involuntarios

Fatiga acumulada, que en tareas como conducir o realizar trabajos de precisión puede resultar peligrosa

Posibles trastornos del sueño, como apnea, que a menudo pasan desapercibidos si no se examina a fondo la calidad del descanso.

Expertos señalan que esta latencia ultracorta del sueño se ha asociado en estudios con alteraciones metabólicas y deterioro del rendimiento mental, lo que desmonta la creencia popular de que quedarse dormido rápido es sinónimo de dormir mejor.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.