¿Qué es la ansiedad social? Sigue estos TIPS para DETENERLA

Tras la pandemia, la ansiedad social registró un aumento de al menos el 25%, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2022, y se espera, la cifra siga creciendo al pasar los años, pero ¿qué es exactamente, a qué se debe o qué la provoca, cómo puedo identificarla y qué puedo hacer para detenerla?

La ansiedad es un trastorno mental que va más allá de ser tímido o tímida con los demás, y es que incluso personas que son extrovertidas la han sufrido; se trata de un padecimiento en el que se tiene un intenso temor, al grado de ser irracional, sobre ser juzgado o humillado cuando se está con un grupo, un miedo que llega al punto de paralizar a quien lo padece.

Este miedo llega a ser tal que puede provocar una crisis de pánico que requiera atención urgente, y es que cuando las personas sufren ataques de ansiedad puede paralizarse, olvidando sus responsabilidades o deteniendo actividades cotidianas que incluso disfrutaban, por ejemplo, el salir con amigos, ir a una fiesta, acudir a una reunión de trabajo, etc.

Síntomas de la ansiedad social, así puedes identificarla

Para aprender a identificar si padeces ansiedad social o alguien cercano a ti la sufre, tienes que poner mucha atención en algunos síntomas tanto físicos como emocionales que padecen las personas que sufren este trastorno, ojo, esto no significa que tengan que pasar por toda la sintomatología, pero si detectas más de 3, es un paciente que requiere ayuda.

Cuando estoy con otras personas o sé que voy a salir a la calle siento:



Sudoración excesiva de la cara, espalda y axilas

Siento que el corazón me late tan rápido y fuerte que se me va a salir (taquicardias)

me late tan rápido y fuerte que se me va a salir (taquicardias) Temblores en el cuerpo

Tics

Me siento nervioso /a

/a Tengo náuseas

Por mi mente pasan pensamientos negativos

Me siento desanimado

Siento que algo muy malo va a pasar o que me puedo morir

Me trueno los dedos

Los ataques de pánico o en los que se hacen presentes síntomas como los ya mencionados, pueden durar varios minutos que parecen interminables, sin embargo, hay que recordar que esta sensación solo está en nuestra cabeza, que no va a ocurrir nada malo y que no tenemos que pasar por eso solos, podemos pedir ayuda pues aunque parezca que no, atender la ansiedad social es posible.

Para atender el trastorno es necesario hacer uso de la terapia cognitivo-conductual, a través de la cual, las personas pueden identificar y cambiar patrones de pensamientos negativos que contribuyen a su ansiedad, y cada caso requerirá una atención especializada, en algunos será necesario usar medicamentos, pero eso solo lo puede definir un especialista.

Lo cierto es que no siempre se tiene a la mano a un psicólogo o psiquiatra cuando se pasa por una crisis, en esos casos, hay algunas actividades que puedes emplear para liberar la tensión y disminuir el miedo.

Tips para detener la ansiedad social

Acércate a tu red de apoyo: Habla con tus amigos, familiares o personas de confianza y explícales cómo te sientes. Practica la autoconciencia: No trates de evitar los pensamientos negativos, haz consciencia de ellos y de lo que sientes cuando surgen este tipo de situaciones para que aprendas a identificar los patrones que te llevan a eso. Practica la relajación: Algunas técnicas como la respiración profunda y la meditación ayudan a controlar mejor los síntomas de la ansiedad social, intenta respirar profundamente por 5 minutos. Procura el cuidado personal: Además de atender tu salud mental, es necesario que procures tu bienestar físico, para ello procura dormir lo suficiente, comer saludablemente, hacer ejercicio de forma regular y evitar el alcohol y cafeína. Busca ayuda profesional: Como te indicamos, la ansiedad social es tratable a través de la terapia, la medicación y otras estrategias de afrontamiento, un terapeuta, por ejemplo, te ayudará a exponerte a las situaciones que te generan estrés de manera gradual, lo cual poco a poco reducirá el miedo.

Recuerda que no tienes que pasar esto solo, si enfrentas una crisis de ansiedad o depresión, puedes llamar a la Línea de la Vida al 8009112000.

