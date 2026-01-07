Trasplante de células madre curan del VIH a un paciente y ya lleva 6 años sin la enfermedad

Un hombre de 60 años en Alemania logró mantenerse libre del VIH durante seis años tras recibir un trasplante de células madre para tratar una leucemia. El caso, documentado por investigadores del Hospital Charité de Berlín y publicado en Nature, confirma que ciertos trasplantes pueden inducir remisión prolongada del virus.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El procedimiento no se diseñó como cura directa, pero terminó siendo un ejemplo de cómo algunos tratamientos complejos pueden llevar a escenarios en los que, en condiciones muy específicas, curan el VIH sin necesidad de medicamentos diarios.

¿Qué ocurrió en este caso específico?

El paciente fue diagnosticado con VIH en 2009 y con leucemia en 2015. Para tratar el cáncer recibió quimioterapia y luego un trasplante de células madre de un donante compatible.

Desde 2018 no presenta rastros del virus en sangre ni en tejidos y suspendió la terapia antirretroviral sin que el VIH reapareciera, lo que constituye una remisión sostenida.

¿Cómo funciona el trasplante contra el VIH?

El VIH utiliza el receptor CCR5 para entrar a las células inmunes. Algunas personas tienen una mutación genética llamada CCR5 Delta32 que bloquea esa entrada.

Las células trasplantadas reconstruyen el sistema inmune con esta resistencia genética, lo que impide que el virus se replique, aunque el procedimiento implica riesgos elevados.

¿Por qué es un hito científico?

Es el séptimo caso documentado en el mundo y el primero en el que basta una sola copia de la mutación genética, lo que amplía el número potencial de donantes.

Expertos señalan que esto valida el concepto de “cura funcional”, aunque advierten que no es una estrategia aplicable a la población general.

¿Qué otras líneas de investigación avanzan?

Estudios paralelos exploran vacunas terapéuticas, anticuerpos neutralizantes y fortalecimiento de células T para controlar el virus sin erradicarlo.

75 mexicanos participan en la Fase 3 de la vacuna contra VIH/Sida

Estos enfoques buscan replicar el efecto del trasplante sin sus riesgos, con la meta de permitir pausas seguras en la medicación a futuro.

Preguntas frecuentes y advertencias de "la cura"

No es un tratamiento estándar para personas con VIH sin cáncer

No sustituye la terapia antirretroviral actual

Es un avance científico, no una solución masiva inmediata

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.