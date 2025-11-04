Estudio revela razones psicológicas en la gente que pone adornos y árbol de Navidad desde noviembre

¿Eres de los que pone el árbol de Navidad uno o dos meses antes? Mucho ojo porque según la psicología esto podría demostrar que eres una persona narcisista o egocéntrica.

Sí, así como lo escuchas. De acuerdo con una investigación del Daily Mail , poner el árbol de Navidad puede revelar "emociones ocultas y tendencias de comportamiento subconscientes", incluido el narcisismo.

¿Qué significa narcisismo?

El narcisismo se caracteriza por la necesidad de ser reconocido de manera constante y una autoimagen idealizada. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) los define como personas que buscan ser admirados, reconocidos y ser señalados como especiales.

¿Cómo identificar a un narcisista? Entre los rasgos más comunes de las personas narcisistas está la incapacidad de aceptar críticas y su dificultad de adaptarse a normas sociales. Son poco empáticos y su fracaso les resulta extremadamente difícil admitir.

¿Por qué quienes ponen su árbol de Navidad antes de tiempo son narcisistas?

De acuerdo con la psicóloga Carmen Harra aunque técnicamente no padezcan un trastorno narcisista de la personalidad, hay muchas más personas egocéntricas de las que creemos.

Es por ello que es lógico que ponga el árbol de Navidad con antelación con el objetivo de que todo el mundo lo admire y así satisfaga su necesidad de ser el centro de atención.

Poner el árbol de Navidad también puede representar "llenar un vacío", haciendo que la gente se sienta feliz o bien tratar de ocultar la realidad a través de adornos.

Navidad despierta la nostalgia

Amy Morin, autora del libro "13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen", señala que la Navidad despierta la nostalgia, por lo que algunas personas quieren adornar la casa y el árbol para recrear momentos entrañables.

Para estas personas la Navidad ofrece un respiro y un tiempo para reflexionar sobre recuerdos felices y aspectos positivos de la vida.

