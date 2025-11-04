El peligroso medicamento que promete hacerte perder 1.5 kilos por semana

Wegovy, un medicamento inyectable basado en semaglutida, ha causado un gran revuelo en México desde su lanzamiento en abril de 2025 por su capacidad para ayudar a perder peso de manera significativa y rápida. Algunos lo califican como un "milagro" para bajar de peso, este fármaco ha ganado popularidad rápidamente, especialmente en redes sociales, donde usuarios comparten experiencias positivas tras su uso, pero también advierten sobre efectos secundarios como náuseas y vómitos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué es el medicamento Wegovy?

El grupo de medicamentos al que pertenece se llama análogos del receptor de GLP-1, que regula el apetito y la saciedad , reduciendo el deseo de comer en exceso. Clínicamente, se ha demostrado que puede llevar a una pérdida de hasta el 12.4% del peso corporal inicial en adultos con obesidad o sobrepeso con comorbilidades asociadas. Además de la pérdida de peso, contribuye a mejorar el control de la presión arterial, lípidos y glucosa en sangre, factores clave para reducir riesgos cardiovasculares y diabetes tipo 2.

Studies have suggested that Wegovy directly boosts heart health, beyond just the benefits of losing weight, and now that has been demonstrated in a robust trial in people https://t.co/R4eUiHd9Yu — New Scientist (@newscientist) October 26, 2025

Efectos negativos de usar Wegovy

Sin embargo, expertos médicos advierten que Wegovy no es una solución para todos ni debe usarse sin supervisión médica. Existen riesgos potenciales y efectos secundarios, especialmente si se utiliza fuera de indicaciones clínicas. Algunas personas experimentan malestares gastrointestinales persistentes como náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento.

Efectos secundarios más graves pero menos frecuentes son los problemas de la vesícula biliar (incluyendo cálculos biliares), problemas renales, pancreatitis.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) también ha alertado sobre la falsificación y la comercialización irregular de Wegovy y medicamentos similares. Es fundamental que los pacientes consulten a un médico especializado para una evaluación adecuada y seguimiento durante el tratamiento.

Agonistas GLP-1: ¿Por Qué Unos Fármacos Sí Adelgazan y Otros No?

En el mundo de la medicina y el bienestar, pocos fármacos han generado tanto revuelo como los agonistas del receptor de GLP-1. Nombres como Ozempic®, Wegovy® (semaglutida) y Saxenda® (liraglutida) se han vuelto… pic.twitter.com/EATaGnWHOX — Rishan Juan Ignacio Tadeo (@ChocogatoRacing) October 15, 2025

¿Cómo bajar de peso sin medicamento?

Para bajar de peso rápido de forma saludable, combina una dieta equilibrada con ejercicio regular. Es importante comer menos calorías de las que quemas, priorizando alimentos frescos y bajos en grasa, evitando ultraprocesados y azúcares. Complementa con actividad física constante, realiza al menos 30 minutos de ejercicio la mayoría de los días de la semana. Elige actividades que disfrutes, como caminar, nadar o bailar.



Incorpora la actividad en tu día a día: Usa las escaleras en lugar del ascensor, camina a la tienda o haz jardinería.

Duerme lo suficiente: Un buen descanso de 7 a 9 horas por noche es fundamental para regular las hormonas que controlan el hambre y el metabolismo.

Gestiona el estrés: El estrés crónico puede afectar negativamente a tus esfuerzos por perder peso, así que busca maneras de relajarte.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.