4 alimentos que debes evitar si padeces hipertensión

La hipertensión es un trastorno cardiovascular que exige un cambio en los hábitos alimenticios. Si sufres de esta afección, sabrás que reducir la ingesta de sal es crucial. A menudo, las personas descubren tarde que padecen esta patología y siguen patrones de alimentación poco saludables. Sin embargo, llevar una vida con presión arterial alta requiere cambios en la dieta, dejando atrás la sal, las grasas y los malos hábitos. La adopción de una dieta rica en fibra, verduras y proteínas, además de mantenerse activo, es vital para controlar esta condición.

Un estudio realizado por la agencia Blue Cross Blue Shield en 2019 reveló un aumento del 16% en la prevalencia de hipertensión en personas de 21 a 36 años en los años 2014 a 2017. Esto demuestra que la hipertensión no discrimina por edad. Aquellos que piensan que la juventud los exime de problemas de salud deben reconsiderar su perspectiva.

El estilo de vida juega un papel fundamental en la salud circulatoria, y la alimentación es un factor clave. Algunos alimentos se han revelado como perjudiciales para quienes padecen hipertensión. La revista “Eat This Not That” ha recopilado una lista de alimentos que deben evitarse si sufres de este padecimiento.

1. Papas fritas

Si eres hipertenso, es fundamental reducir la ingesta de sodio en tu dieta. Las papas fritas , uno de los bocadillos salados por excelencia, son un enemigo a evitar. Estas delicias crujientes están llenas de sal y grasa, lo que no solo afecta tu presión arterial, sino que también puede aumentar la acumulación de grasa abdominal y elevar los niveles de colesterol. Un estudio incluso relacionó el consumo regular de papas fritas con un aumento en las enfermedades cardíacas.

2. Sopa enlatada

Las sopas enlatadas pueden parecer convenientes, pero ocultan una trampa salina. Muchas de estas contienen altos niveles de sodio . Por ejemplo, la sopa de pollo con fideos de Campbell’s tiene 790 mg de sodio por porción, lo que supera las recomendaciones de ingesta diaria de sodio de las asociaciones cardíacas. La excesiva sal en estos productos puede aumentar tu presión arterial y agravar tus problemas de salud.

3. Refrescos

Los refrescos, conocidos por su alto contenido de azúcar, son una opción especialmente peligrosa para las personas con hipertensión. Investigaciones han demostrado que aquellos que consumen bebidas azucaradas regularmente tienen una mayor probabilidad de tener una presión arterial elevada, lo que aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares. Los refrescos, además, están vinculados con otros efectos perjudiciales para la salud.

4. Aderezo para ensaladas

El aderezo para ensaladas, aparentemente inocente, puede contener un ingrediente no deseado: jarabe de maíz de alta fructosa . Si tu dieta incluye altos niveles de azúcar, como este jarabe, aumentas el riesgo de desarrollar obesidad y presión arterial alta. Investigaciones han asociado el consumo excesivo de fructosa con un mayor riesgo de hipertensión.

El camino hacia el control de la hipertensión implica cambios en el estilo de vida y en la alimentación. Evitar estos alimentos que elevan la presión arterial puede ser un paso vital para proteger tu sistema circulatorio y reducir los riesgos de problemas cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Siempre consulta la opinión de un médico antes de automedicarte, iniciar una dieta o tratarte por algún malestar que sientas. Mantente informado y busca opciones saludables que promuevan una vida activa y equilibrada. Tu corazón te lo agradecerá.

