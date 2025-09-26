Nueve medicamentos comunes que ponen en peligro a tu hígado

El hígado es un órgano vital encargado de procesar y eliminar sustancias tóxicas del cuerpo, pero ciertos medicamentos de uso común pueden ponerlo en riesgo. Expertos alertan sobre los peligros que algunos fármacos representan para la salud hepática, especialmente cuando se consumen sin supervisión médica o en dosis elevadas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Medicamentos malos para el hígado

Entre los medicamentos que pueden afectar al hígado destacan analgésicos como el paracetamol, cuyo uso excesivo es una de las principales causas de daño hepático . También algunos antibióticos, antiinflamatorios no esteroides (AINEs), y ciertos medicamentos para el colesterol o para tratar la tuberculosis pueden generar toxicidad hepática.

Existen por lo menos nueve medicamentos comunes que pueden afectar al hígado si no se administran con precaución o bajo supervisión médica:



Paracetamol: Un analgésico de uso generalizado que en dosis elevadas puede causar insuficiencia hepática aguda

Ibuprofeno: Antiinflamatorio que, en personas con enfermedades hepáticas preexistentes, puede agravar el daño

Aspirina Su consumo prolongado puede provocar alteraciones hepáticas, especialmente en niños y adolescentes

Amoxicilina–clavulánico: Un antibiótico asociado a hepatitis inducida por fármacos en ciertos casos

Isoniazida: Medicamento para tratar la tuberculosis que requiere monitoreo hepático estricto

Metotrexato: Usado para artritis y ciertos tipos de cáncer; puede causar fibrosis hepática

Estatinas: Indicadas para reducir colesterol, pero pueden elevar enzimas hepáticas en algunos pacientes

Anticonvulsivos (como fenitoína o ácido valproico): Relacionados con inflamación y daño hepático en tratamientos prolongados

Anabólicos esteroides: Su abuso puede conducir a colestasis y tumores hepáticos

¿Qué síntomas hay cuando el hígado está mal?

Los síntomas de un hígado enfermo incluyen piel y ojos amarillentos (ictericia), hinchazón abdominal o de piernas, cansancio, náuseas, orina oscura, heces pálidas y sangrado o moretones con facilidad. A menudo, las etapas tempranas de algunas enfermedades hepáticas, como el hígado graso, no presentan síntomas o son leves, y se detectan en análisis de sangre de rutina.

Es importante buscar atención médica ante cualquier signo o síntoma que te preocupe.

La prevención es clave para cuidar este órgano: consultar siempre al especialista antes de iniciar un tratamiento, respetar las dosis recomendadas y no combinar medicamentos sin aprobación médica pueden ayudar a evitar consecuencias graves.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.