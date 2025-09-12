El súper alimento que pocos consumen y te aporta vitaminas, hierro y proteínas con solo 100 grs

La especialista en Nutrición Karla Leal señala que consumir hígado es bueno para la salud ya que aporta vitaminas y minerales; además de que es fuerte de proteína de alta calidad.

Aunque se trata de un alimento que pocos consumen, la licenciada en nutrición por la Universidade do Grande Rio con registro en el Consejo Regional de Nutricionistas en Brasil, indicó que es fundamental ponerlo en la dieta para una mejor alimentación.

¿Qué nutrientes ofrece el hígado?

El hígado de res es un alimento altamente nutritivo que aporta una amplia variedad de vitaminas y minerales esenciales para mantener la salud, como ácido fólico, hierro, vitaminas del complejo B y vitamina A.

El hígado de res es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir por sí solo y que son necesarios para su buen funcionamiento.

Estos aminoácidos desempeñan un papel fundamental en el crecimiento, la reparación y el mantenimiento de los músculos, órganos y tejidos, lo que convierte al hígado en un alimento valioso para la salud en general.

El hígado de res ayuda a prevenir la anemia, ya que es rico en hierro, vitamina B12 y vitamina B9. Estos nutrientes son esenciales para la formación y el buen estado de los glóbulos rojos, lo que contribuye a mantener niveles adecuados de hemoglobina en la sangre.

¿Por qué es importante comer hígado para la salud?

De acuerdo con el plato del bien comer es el esquema diseñado por expertos en nutrición para orientar a la población en la Norma Oficial Mexicana para la Orientación Alimentaria de la Población (NOM-043-SSA2-2005), uno de los alimentos importantes para la salud es el hígado.

Este esquema tiene la finalidad de ayudar a la población para alcanzar una dieta correcta; todos los grupos de alimentos son igual de relevantes y necesarios para la salud.

Otros alimentos que junto con el hígado son nutritivos

Cereales y tubérculos: Aporta la mayor proporción de la energía de la dieta, así como cantidades importantes de vitaminas.

Verduras y frutas: Proporciona gran cantidad de vitaminas; es la única fuente de vitamina C en la dieta; además fólico, carotenos, la K y algunas del complejo B. Aporta también potasio y hierro.

Leguminosas: Aporta las proteínas indispensables para crecimiento y minerales entre ellos hierro, calcio y zinc. Contiene, además, vitaminas como la A y varias del complejo B.

En este grupo están los alimentos de de origen animal, en este caso las vísceras, como el hígado.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.