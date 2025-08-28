La “bacteria come carne” provoca la muerte de dos personas que comieron ostras contaminadas

La bacteria “Vibrio vlnificus”, mejor conocida como “ bacteria come carne ” tiene en alerta al sistema de salud de Estados Unidos luego del aumento de casos que han registrado en el año, ya que estiman que de cada 5 personas que la contraen, al menos una muere.

Hasta ahora, 10 personas han muerte en Florida, Louisiana, Carolina del Norte y Mississippi por esta bacteria, la cual provoca lesiones necróticas y, si no es tratada a tiempo, producirá la muerte de la persona afectada.

Mueren personas por comer ostras infectadas con la bacteria come carne

Fue en el estado de Luisiana en donde se registró el incidente, en donde murieron dos personas luego de haber sido infectadas por este parásito. De acuerdo con el Departamento de Salud del estado, las ostras que comieron estaban infectadas con la bacteria, por lo que realizarán una investigación para determinar su procedencia y mejorar los controles de calidad.

¿Qué es la bacteria come carne?

Se trata de un microbio que vive en las aguas cálidas en el sureste de Estados Unidos, la cual ingresa en el cuerpo humano y provoca una afección llamada fscitis necrotizante, que afecta la piel y los tejidos, provocando severas infecciones.

La bacteria no se alimenta directamente de la piel del usuario, pero provoca una infección que hace que parezca que sí lo hizo. Por si fuera poco, suelen ser tan letales que pueden matar a la persona 24 horas después de haberle provocado los síntomas.

El 90% de las veces que una persona fue infectada por una bacteria come carne fue por haber nadado en aguas saladas con una herida abierta o, en su defecto, habérsela tragado junto con el agua. Las últimas personas que fallecieron pertenecen al 10% de los afectados por haber comido alimentos contaminados.

Aumento de casos de bacteria come carne

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades establecieron que cada año hay entre 150 y 200 casos de bacteria come carne, sin embargo, este 2025 los casos se han disparado casi al doble en el golfo y en el noreste de Estados Unidos.

Todavía no hay un motivo claro del aumento de casos , sin embargo, señalan que factores como el cambio climático en la zona podrían haber hecho que su aparición sea más frecuente.

