Ansiedad Digital; síntomas y prevención de esta “epidemia” silenciosa entre las personas

En la era actual, los trastornos mentales han adquirido una nueva dimensión: la ansiedad digital . Y es que la mayoría de las personas pasan horas delante de una pantalla, ya sea por ocio o por trabajo o educación, lo que ha cambiado la forma de vivir para siempre.

Este fenómeno, aunque no reconocido oficialmente como un trastorno independiente, se ha convertido en una preocupación creciente para la salud mental global.

Especialistas advierten que las alertas se encienden con la necesidad de estar conectado a todas horas; sin embargo, coinciden en que la mejor alternativa a esto es salir a pisar pisto, aunque suene a broma.

¿Qué es la ansiedad digital?

La ansiedad digital se refiere a los síntomas de estrés y ansiedad provocados por el uso excesivo de dispositivos electrónicos y redes sociales.

Aunque no se clasifica como un trastorno independiente, comparte características con otros trastornos de ansiedad, como la ansiedad generalizada o la fobia social.

Así se puede identificar la ansiedad digital

Entre sus manifestaciones se encuentran:



FOMO Fear of Missing Out o miedo a perderse de algo, por sus siglas en inglés): miedo a perderse información o eventos importantes

o miedo a perderse de algo, por sus siglas en inglés): Presión por disponibilidad constante : expectativa de estar siempre conectado

: expectativa de estar siempre conectado Comparación social : evaluación constante de uno mismo en relación con los demás

: evaluación constante de uno mismo en relación con los demás Sobrecarga de información: exposición continua a estímulos digitales que dificultan la concentración

Impacto de las redes sociales en la ansiedad

Las redes sociales, al ofrecer una gratificación instantánea y una exposición constante a la vida de los demás, pueden intensificar los sentimientos de insuficiencia y ansiedad .

La comparación social y la búsqueda de validación a través de “me gusta” o comentarios pueden contribuir a una baja autoestima y aumentar el estrés.

Además, la inmediatez de la información y la presión por estar siempre disponible generan una constante sensación de alerta y fatiga mental.

Prevención y manejo de la ansiedad digital

Aunque este trastorno no está reconocido oficialmente como independiente, existen estrategias para mitigar sus efectos:



Establecer límites de tiempo : definir horarios específicos para el uso de dispositivos y redes sociales

: definir horarios específicos para el uso de dispositivos y redes sociales Desactivar notificaciones

Practicar la higiene del sueño

Fomentar actividades fuera de línea : dedicar tiempo a actividades que no involucren pantallas, como leer, hacer ejercicio o socializar en persona

: dedicar tiempo a actividades que no involucren pantallas, como leer, hacer ejercicio o socializar en persona Buscar apoyo profesional: consultar a un especialista en salud mental si los síntomas persisten o empeoran

Si bien la tecnología ofrece innumerables beneficios, su uso excesivo y descontrolado puede tener repercusiones negativas en la salud mental.

Es esencial reconocer los síntomas y adoptar medidas preventivas para mantener un equilibrio saludable entre el mundo digital y el bienestar personal.

