Tips para sobrevivir al dolor de espalda y fatiga renal según especialistas en salud

Especialistas de Mayo Clinic y la National Kidney Foundation alertan que el dolor de espalda y la fatiga renal se volvieron problemas constantes en oficinas y hogares. Señalan que el sedentarismo y la mala hidratación explican por qué millones reportan molestias cada semana. Las advertencias surgen ante el incremento de consultas por tensión muscular y síntomas relacionados con sobrecarga renal.



Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los expertos indican que estas afecciones avanzan sin que las personas identifiquen su origen. La combinación de largas horas frente a la computadora, exceso de sal, consumo de café y falta de movilidad crea un escenario de riesgo que compromete la columna y la función renal.

¿Por qué aumenta el dolor de espalda en trabajos sedentarios?

Investigadores en salud ocupacional explican que la postura incorrecta modifica la presión en músculos y discos vertebrales. Esta presión genera contracturas que afectan incluso la respiración. La creciente dependencia de pantallas intensifica estos cuadros y eleva el número de pacientes con dolor cervical y lumbar.

Las instituciones médicas señalan que ajustar la postura previene consecuencias más graves. La recomendación se dirige a quienes pasan horas sentados, ya que pequeñas variaciones en la silla, la pantalla o el apoyo lumbar corrigen tensiones que se acumulan durante el día.

Hábitos rápidos que reducen la tensión en la columna

Fisioterapeutas indican que levantarse cada 20 minutos evita que los músculos se fatiguen. También sugieren colocar los pies sobre el suelo y usar soporte lumbar para mantener la curvatura natural. Estas acciones mejoran la circulación y reducen dolores de cabeza asociados a la postura.

Especialistas consultados proponen estiramientos breves para activar cuello, hombros y espalda. Movimientos simples elevan la movilidad y aumentan la oxigenación muscular, lo que mejora la productividad laboral.

¿Qué provoca la fatiga renal y cómo detectarla?

La National Kidney Foundation advierte que los riñones trabajan en exceso cuando hay:



Consumo elevado de sal

Refrescos

Alimentos procesados

Estos hábitos alteran la presión arterial y perjudican la filtración de toxinas, lo que incrementa la fatiga. Expertos en nefrología observan que ignorar señales como cansancio persistente o cambios en la orina retrasa diagnósticos esenciales. La prevención se vuelve clave en un escenario donde la enfermedad renal crece entre adultos jóvenes.

Mejora la salud de la osa Mina tras varios días de cuidados intensivos

Acciones sencillas para mantener riñones saludables

Los especialistas recomiendan:



Beber entre 1.5 y 2 litros de agua al día para apoyar la eliminación de desechos

al día para apoyar la eliminación de desechos Consumir frutas diuréticas como sandía o pepino, que favorecen el equilibrio de líquidos

Limitar el sodio

Acudir a valoración si existen síntomas constantes

Pequeños ajustes en la dieta reducen el riesgo de hipertensión y protegen la función renal a largo plazo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.