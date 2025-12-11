Con el regreso del cubrebocas a Reino Unido, las similitudes entre la propagación del H3N2 y el COVID-19

El sistema de salud del Reino Unido volvió a implementar medidas de seguridad extremas ante el incremento en los contagios por la llamada “súper gripe” H3N2 , enfermedad que ha abarrotado los hospitales locales y hace recordar los oscuros momentos que se vivieron a nivel mundial con el COVID-19.

Y es que las similitudes que tiene esta gripe con el también llamado “coronavirus”, van desde los síntomas, afectaciones generales en las personas contagiadas, así como en las formas en las que se transmite el virus.

Similitudes del H3N2 con el COVID-19

Empezando con los síntomas, las similitudes entre el virus H3N2 y el COVID-19 radican en las afectaciones a las vías respiratorias de las personas, pues se ha encontrado que estas enfermedades provocan lo siguiente:

Fiebre

Escalofríos

Dolor de garganta

Dolor muscular

Dolor intenso de cabeza

Dificultad para respirar

Portales especializados en materia de salud, señalan que de igual forma se pueden generar afectaciones por tos y fatiga generalizada, lo cual ocurre por el virus que ataca a las y los pacientes de ambas enfermedades.

¿Cómo se propaga el H3N2?

Se ha mencionado que la propagación del H3N2, al igual que el COVID-19, se basa principalmente en el contacto entre persona y persona, pues ya sea por medio de saliva, sudor o fluidos corporales de los enfermos, se contagia la enfermedad .

Pese a ello, se destacó que al igual que el COVID-19, el H3N2 puede ser asintomático, es decir que no se presenten los síntomas generalizados antes dados a conocer.

Complicaciones de salud de la gripe H3N2 y el COVID-19

Vale la pena mencionar que entre las complicaciones más severas de estas dos enfermedades, destaca la complicación para respirar y el colapso de las vías respiratorias de las personas derivado del virus.

