Expertos revelan hábitos entre los 36 y 46 que marcarán una buena salud en la vejez

Los hábitos y decisiones de estilo de vida tomados durante la mediana edad tienen un impacto significativo y duradero en la buena salud y el bienestar en la vejez.

La década que transcurre entre los 36 y 46 años es un punto clave para determinar la calidad de vida en la vejez. De acuerdo con especialistas en salud pública y envejecimiento, es en este periodo cuando se consolidan hábitos que pueden prevenir enfermedades crónicas y favorecer una longevidad activa.

¿Por qué es importante cuidarse entre los 36 y 46 años?

Es sumamente importante cuidarse en todas las etapas de la vida, sin embargo, en esta década es en la que "la flexibilidad metabólica de tu cuerpo (su capacidad de adaptarse al estrés, la comida y la demanda de energía) empieza a disminuir de manera natural", de acuerdo con el doctor Fernando Poucel.

En esta etapa el cuerpo ya no puede compensar el costo de



Dormir mal

Falta de actividad física

Comer alimentos que te restan en lugar de nutrirte

Picos de azúcar en la sangre

¿Cómo cuidarse para tener buena salud en la vejez?

Para cuidar tu salud en la vejez, enfócate en la actividad física regular (caminar, nadar), una dieta equilibrada rica en frutas y verduras, salud mental (leer, socializar) y chequeos médicos frecuentes y manteniendo una buena higiene para una vida plena y activa.



Poucel recomienda:

Nutrirte: Proteína, fibra, grasas saludables en la cantidad adecuada

Moverte: Pesas, caminar, bailar

Apoyar tu sistema nervioso: Poner límites, descansar, desconectar

Dormir: Tener sueño de calidad

Recuerda la importancia de la prevención y la planificación a largo plazo, las acciones tomadas en la madurez temprana e intermedia son fundamentales para sentar las bases de un envejecimiento saludable.

