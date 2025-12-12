Confirman primer caso de supergripe H3N2 subclado K en México
El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias difundió que llegó a México la supergripe H3N2 subclado K; conoce los síntomas.
La Secretaría de Salud informó que la tarde de este 12 de diciembre, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó el primer caso de supergripa influenza A H3N2 subclado K en México, se trata de una variante que ha preocupado a Europa y Estados Unidos debido a que los síntomas son intensos y presenta una gran capacidad de contagio.
A través de un comunicado, la Secretaría de Salud indicó que el paciente respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y se encuentra recuperado; no obstante, se mantiene la vigilancia en esta enfermedad.
¿Qué sabemos sobre el avance del virus A H3N2 subclado K en México?
La autoridad indicó que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica realiza un análisis permanente para poder detectar los casos y prevenir. Además lo relevante es que esta enfermedad tiene síntomas similares a las de la influenza estacional.
Cabe señalar que las personas con supergripa influenza A H3N2 subclado K llevan un manejo clínico similar y para prevenirlo se debe acudir a vacunación.
¿Qué hacer en caso de presentar síntomas de la influenza A H3N2 subclado K?
Ante el primer caso en México, los síntomas de la variante subclado K son:
- Fiebre mayor a 39 grados
- Dolor de garganta y tos
- Dolores musculares
- Fatiga extrema
- Congestión nasal y estornudos
- Dolor de cabeza
- Molestias gastrointestinales
- Falta de apetito
El gobierno exhortó a la población a acudir a los centros de salud para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal , particularmente contra influenza, COVID-19 y neumococo.
En caso de que una persona dé positivo a influenza, se recomienda atenderse de forma temprana, además de recibir tratamiento antiviral estándar; asimismo, usar cubrebocas y mantener medidas de aislamiento.
