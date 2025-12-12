inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

En pleno festejo guadalupano, colapsa centro de CDMX por protesta en Fray Servando hoy 12 de diciembre

Confirman primer caso de supergripe H3N2 subclado K en México

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias difundió que llegó a México la supergripe H3N2 subclado K; conoce los síntomas.

supergripa influenza
Confirman primer caso de supergripe H3N2 subclado K en México|Reuters
Notas,
Salud

Escrito por: Samuel Aguirre

La Secretaría de Salud informó que la tarde de este 12 de diciembre, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó el primer caso de supergripa influenza A H3N2 subclado K en México, se trata de una variante que ha preocupado a Europa y Estados Unidos debido a que los síntomas son intensos y presenta una gran capacidad de contagio.

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud indicó que el paciente respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y se encuentra recuperado; no obstante, se mantiene la vigilancia en esta enfermedad.

¿Qué sabemos sobre el avance del virus A H3N2 subclado K en México?

La autoridad indicó que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica realiza un análisis permanente para poder detectar los casos y prevenir. Además lo relevante es que esta enfermedad tiene síntomas similares a las de la influenza estacional.

Cabe señalar que las personas con supergripa influenza A H3N2 subclado K llevan un manejo clínico similar y para prevenirlo se debe acudir a vacunación.

¿Qué hacer en caso de presentar síntomas de la influenza A H3N2 subclado K?

Ante el primer caso en México, los síntomas de la variante subclado K son:

  • Fiebre mayor a 39 grados
  • Dolor de garganta y tos
  • Dolores musculares
  • Fatiga extrema
  • Congestión nasal y estornudos
  • Dolor de cabeza
  • Molestias gastrointestinales
  • Falta de apetito

El gobierno exhortó a la población a acudir a los centros de salud para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal , particularmente contra influenza, COVID-19 y neumococo.

En caso de que una persona dé positivo a influenza, se recomienda atenderse de forma temprana, además de recibir tratamiento antiviral estándar; asimismo, usar cubrebocas y mantener medidas de aislamiento.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro  canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

LO MÁS VISTO