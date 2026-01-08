Contaminación de manantial en Veracruz deja sin agua a más de 2 mil personas

La contaminación de un manantial en Veracruz dejó sin agua potable a miles de habitantes de comunidades en la región de las altas montañas del estado. El incidente ocurrió en el barrio La Cuesta, en la localidad de Cuautlapan, municipio de Ixtaczoquitlán, donde se detectó ácido sulfhídrico en el agua destinada al consumo humano.

La alerta se activó tras reportes ciudadanos sobre olor fétido, coloración anormal y cambios en la textura del agua. Autoridades sanitarias confirmaron el riesgo y ordenaron suspender de inmediato su uso, al tiempo que iniciaron investigaciones para determinar el origen de la contaminación.

¿Qué sustancia contaminó el manantial?

El contaminante identificado fue ácido sulfhídrico, un gas tóxico asociado con procesos industriales y descomposición orgánica. Su presencia vuelve el agua no apta para beber, cocinar ni para higiene básica.

Especialistas explican que esta sustancia puede filtrarse desde actividades humanas o desde procesos naturales del subsuelo, por lo que se analiza el entorno industrial y geológico de la zona.

¿A cuántas personas afecta y dónde ocurre?

Las comunidades de La Cuesta y Barrientos dependen directamente de este manantial. Reportes oficiales señalan más de 2 mil personas afectadas, aunque algunos cálculos elevan la cifra hasta 8 mil.

La falta de fuentes alternas en esta región montañosa convierte el problema en una emergencia social, al comprometer la vida diaria, la salud y la economía local.

¿Qué han hecho las autoridades?

Cofepris y la Secretaría de Salud tomaron muestras, vaciaron el tanque de distribución y prohibieron el uso del agua. El alcalde anunció una denuncia ambiental para investigar responsabilidades.

Además, el municipio implementó el suministro de agua limpia mediante pipas mientras continúan las evaluaciones técnicas y sanitarias.

¿Cuáles son los riesgos para la salud?

La exposición al ácido sulfhídrico puede causar desde irritación y náuseas hasta daños neurológicos y asfixia en concentraciones altas. Por ello, se emitió una prohibición total de uso del agua.

Expertos advierten que la vigilancia de fuentes hídricas debe reforzarse para prevenir futuras crisis similares y proteger a poblaciones vulnerables.

