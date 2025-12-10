Se propaga la varicela en México; se disparan contagios en 2025

De acuerdo con el Centro Nacional de Enfermedades de Estados Unidos la varicela es una enfermedad contagiosa que tiene diversas complicaciones en la salud que incluso requieren ser hospitalizadas, señala que en los casos más peligrosos, puede causar la muerte, por lo que es importante un programa de vacunación constante.

La varicela generalmente dura alrededor de 4 a 7 días. Un signo común es un sarpullido que se convierte en ampollas que pican, llenas de líquido, que al final se vuelven costras.

La varicela también puede ser grave, e incluso mortal, durante el embarazo, y en los bebés, los adolescentes, los adultos y las personas con el sistema inmunitario débil.

¿Cuánto han crecido los casos de varicela en México?

Durante 2025, México he experimentado un incremento significativo de los casos según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, pues a pesar de que no se cuenta con el registro completo del año, ya suman más casos acumulados que en el 2024.

Para este año el número de contagios por varicela fue de 58 mil 402 pacientes, mientras que el 2024 fue de 50 mil 015. Según el boletín semanal, en estos últimos días se han registrado mil 107 casos.

Las cifras señalan que son más los hombres que padecen la enfermedad, 29 mil 644 son pacientes masculinos mientras que 28 mil 758 son mujeres

Estados con más casos de viruela

De acuerdo con el registro de la Secretaría de Salud, los estados con mayor número de contagios de viruela son:

Estado de México Jalisco Nuevo León Ciudad de México Veracruz



Síntomas de la varicela

Las personas que nunca han tenido varicela o que nunca recibieron la vacuna contra la varicela pueden enfermarse. Los síntomas que podrían a aparecer 1 o 2 días antes del sarpullido incluyen:

Fiebre

Cansancio

Falta de apetito

Dolor de cabeza



