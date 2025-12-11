inklusion.png Sitio accesible
Nopal en el embarazo podría reducir obesidad en niños, asegura UNAM

El consumo de nopal en el embarazo podría mejorar el metabolismo del bebé, según la UNAM, con efectos que inician en el vientre materno.

Nopal
Investigadores de la UNAM exploran una forma natural y accesible para combatir la obesidad infantil desde sus raíces, el consumo de nopal por parte de las madres durante el embarazo y la lactancia.|UNAM
Salud

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Investigadores de la UNAM evalúan si el consumo de nopal por mujeres embarazadas y en lactancia puede reducir el riesgo de obesidad infantil. El proyecto lo encabeza Galileo Escobedo González, especialista en Medicina Experimental, quien señala que la salud metabólica inicia con la alimentación materna. El estudio busca una alternativa accesible para un país donde la obesidad infantil se ha vuelto crítica.

La investigación surge ante cifras preocupantes, más de un tercio de los niños mexicanos vive con sobrepeso u obesidad. El equipo universitario considera que la dieta materna influye en los primeros mil días de vida, una etapa determinante para el:

  • Riesgo futuro de diabetes
  • Hígado graso
  • Complicaciones metabólicas
Nopal
Según Galileo Escobedo González, especialista de la Unidad de Investigación en Medicina Experimental de la Facultad de Medicina, “no solo somos lo que comemos, sino también lo que consumió nuestra madre en la gestación y la etapa de amamantamiento”.|UNAM

La alimentación materna y su impacto temprano

Los científicos explican que la dieta en el embarazo y la lactancia programa el metabolismo del bebé. Los primeros dos años definen:

  • Respuesta a la glucosa
  • Acumulación de grasa
  • Función hepática

Esta evidencia coloca el nopal como un posible aliado nutricional. Las tasas mexicanas de obesidad infantil hacen urgente buscar soluciones basadas en alimentos económicos y disponibles en todo el país. El nopal reúne características que podrían influir en etapas clave del desarrollo.

¿Qué aporta el nopal y por qué interesa a la ciencia?

El nopal destaca por su:

  • Fibra
  • Acción sobre glucosa
  • Lípidos
  • Uso tradicional en salud

Estudios previos lo relacionan con menos inflamación, mejor regulación del apetito mediante leptina y menor grasa hepática. Su potencial preventivo captó la atención porque combina evidencia preclínica, bajo costo y arraigo cultural. Representa una opción factible para familias de distintos contextos socioeconómicos.

Resultados iniciales en modelos animales

Las pruebas con ratones mostraron menos grasa corporal y visceral en crías de madres que consumieron fibra de nopal. Hubo mejor control de glucosa y menor inflamación hepática, en contraste con los grupos sin suplemento.

Los efectos también surgieron durante la lactancia. Este hallazgo sugirió que los beneficios no dependen únicamente de la etapa gestacional y abrió paso a diseñar la fase clínica con humanas.

¿Cómo se evaluará en mujeres embarazadas?

La siguiente fase incluirá dos grupos:

  • Uno sin suplemento
  • Otro que tomará un licuado con nopal cada tercer día desde el tercer trimestre hasta el parto

Se observará a los bebés durante dos años, con mediciones de grasa corporal y glucosa.

El equipo espera resultados preliminares en el corto plazo, aunque los efectos de largo recorrido tardarán más. La evidencia podría renovar las recomendaciones nutricionales para familias mexicanas.

