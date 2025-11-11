Cierre del Gobierno de EE.UU.: ¿Cómo afecta a las familias y dónde pueden encontrar ayuda?

El cierre del Gobierno de EE.UU. , que comenzó el 1 de octubre, ya se ha convertido en el más largo de la historia. Aunque estas interrupciones no son nuevas, cada una deja la misma lección: Son las familias trabajadoras las que cargan con las consecuencias mientras la maquinaria estatal se detiene.

De acuerdo con AOL , se han registrado 15 cierres gubernamentales desde 1980, cuatro de ellos en los últimos 12 años.

Un golpe directo a los hogares estadounidenses

Cuando los pagos se suspenden y las prestaciones se interrumpen, el impacto se siente casi de inmediato. Por ejemplo, para los empleados federales, el golpe llega el mismo día en que se detienen los sueldos.

Esto ocurre en un contexto en el que la tasa de ahorro personal en Estados Unidos es de apenas 4.6%, lo que significa que una familia promedio, con ingresos anuales de unos $62.200 dólares, solo puede ahorrar 238 dólares al mes, insuficiente incluso para una compra semanal de supermercado.

La crisis, sin embargo, va más allá del gobierno federal. Con unos 750.000 empleados sin trabajo o laborando sin pago, los efectos se extienden por toda la economía.

Los sectores más afectados:

Compradores y propietarios de viviendas : Los préstamos FHA, VA y USDA podrían sufrir retrasos en aprobaciones y cierres, afectando el acceso a la vivienda.

: Los préstamos podrían sufrir en aprobaciones y cierres, afectando el acceso a la vivienda. Estudiantes : Aunque las becas Pell y los préstamos directos siguen activos, los nuevos programas y solicitudes de ayuda pueden demorarse .

: Aunque las y los siguen activos, los nuevos programas y solicitudes de ayuda pueden . Prestatarios : Quienes tienen préstamos a tasa variable enfrentan dificultades para cumplir con los pagos si su ingreso se interrumpe.

: Quienes tienen préstamos a enfrentan dificultades para cumplir con los pagos si su ingreso se interrumpe. Beneficiarios de SNAP y WIC: Aunque un fallo judicial permitió utilizar fondos de emergencia para mantener los pagos del programa alimentario, no hay certeza sobre su duración. Si los estados agotan sus fondos de contingencia, miles de familias podrían quedar sin apoyo.

A medida que el cierre del Gobierno de EE.UU. se prolonga, las repercusiones financieras se amplifican, afectando a los hogares más vulnerables, incluidas las personas mayores, los niños en hogares de acogida y quienes dependen de asistencia alimentaria.

Dónde encontrar ayuda durante el cierre del Gobierno de EE.UU.

Pese al panorama incierto, existen recursos gratuitos y confiables para quienes se han visto afectados por el cierre del Gobierno de EE.UU. :

Oficinas de desempleo estatales : La mayoría de los empleados federales con licencia pueden solicitar prestaciones por desempleo.

: La mayoría de los empleados federales con licencia pueden solicitar prestaciones por desempleo. Línea directa 2-1-1 : Ofrece conexión con servicios sociales, apoyo alimentario y financiero a través de organizaciones como United Way y Goodwill.

: Ofrece conexión con servicios sociales, apoyo alimentario y financiero a través de organizaciones como United Way y Goodwill. Red de Defensa Legal de Empleados Federales : Brinda asistencia legal gratuita en casos de despidos o situaciones laborales injustas.

: Brinda asistencia legal gratuita en casos de despidos o situaciones laborales injustas. Military OneSource : Programa del Departamento de Defensa con atención 24/7 para miembros del servicio militar y sus familias, incluyendo asesoría financiera y emocional.

: Programa del Departamento de Defensa con atención 24/7 para miembros del servicio militar y sus familias, incluyendo asesoría financiera y emocional. Feeding America (Alimentando a Estados Unidos) : Permite localizar bancos de alimentos por código postal.

: Permite localizar bancos de alimentos por código postal. Asesores certificados de la NFCC: Ofrecen orientación gratuita para administrar deudas y recuperar estabilidad económica.

Aunque ningún trabajador debería prepararse para perder su sueldo por decisiones políticas, contar con información y apoyo financiero puede marcar la diferencia, especialmente durante los cierres gubernamentales.

