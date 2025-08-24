Muere Norma Beatriz Nolan, la única modelo argentina que conquistó la corona de Miss Universo

Muere Norma Beatriz Nolan, confirmó Organización Miss Universo a través de un comunicado en redes sociales. La noticia impactó a miles de argentinos y a la comunidad internacional ligada a Miss Universo. Destacaron su elegancia y su papel pionero en la historia del certamen.

El mensaje incluyó imágenes de su coronación en 1962, cuando Argentina alcanzó la gloria mundial en un concurso que hasta hoy solo ha tenido una ganadora de ese país. Aunque no se detallaron las causas de su muerte, la confirmación abrió la puerta a múltiples homenajes en su honor.

¿Quién fue Norma Beatriz Nolan?

Norma Nolan nació en Venado Tuerto, Santa Fe, en 1938. Antes de entrar al mundo de los certámenes de belleza trabajaba como secretaria y realizaba presentaciones en televisión. Su salto a la fama ocurrió en 1962, cuando se convirtió en la primera y única mujer argentina en ganar el título de Miss Universo.

Con apenas 24 años, Nolan se impuso en la final celebrada en Miami, superando a candidatas de Islandia, Finlandia y otros países. El jurado la eligió por su carisma, belleza y porte, lo que la catapultó como referente de elegancia en Argentina y el mundo.

Detalles de su fallecimiento

La noticia fue acompañada de palabras de reconocimiento de la Organización Miss Universo, que resaltó su “fortaleza y espíritu pionero”. La publicación generó un gran número de reacciones en redes sociales, donde se multiplicaron mensajes de admiración y despedida.

Getty Images La Organización Miss Universo anunció el fallecimiento de Norma Nolan a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

Si bien no se han revelado las causas exactas de su muerte, su partida a los 87 años representa el final de una era en la historia de los certámenes de belleza. La sociedad argentina y la comunidad internacional la recordaron con cariño y respeto.

Su trayectoria más allá de Miss Universo

Después de su coronación, Norma Nolan trabajó con diseñadores de renombre y fue embajadora de la moda argentina en distintos países. Sin embargo, eligió llevar una vida discreta, lejos de los reflectores y las cámaras.

En sus últimos años, evitó entrevistas y se mantuvo alejada de la vida pública. Pese a ello, su imagen como Miss Universo permaneció en la memoria colectiva y continuó inspirando a nuevas generaciones de modelos y concursantes.

El legado de Norma Beatriz Nolan

La figura de Norma Nolan trascendió el título de Miss Universo. Fue símbolo de perseverancia, elegancia y orgullo nacional. Su victoria en 1962 sigue siendo un capítulo único en la historia argentina, ya que ninguna otra compatriota ha logrado repetir su hazaña.

Hoy, su nombre se recuerda no solo por la corona obtenida, sino también por la dignidad con la que enfrentó la fama y el paso de los años. Murió Norma Beatriz Nolan, pero su memoria seguirá viva como un referente cultural e histórico.

