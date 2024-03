Dan Schneider, productor de Nickelodeon, niega haber “sexualizado” a varios actores infantiles

En medio de acusaciones y tras varios años bajo el ojo del huracán por los rumores sobre la sexualización de estrellas infantiles en Nickelodeon , Dan Schneider, productor de la televisora infantil, respondió a las afirmaciones sobre su comportamiento y decisiones creativas detrás algunas populares series.

La reciente docuserie de ID, Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, ha provocado un nuevo interés en las series de Dan Schneider, como The Amanda Show, iCarly, y Victorious, sugiriendo que algunas escenas podrían haber sexualizado a jóvenes actores. Sin embargo, Dan Schneider y su equipo niegan cualquier intención de este tipo.

Un representante de Dan Schneider aseguró a Variety que todo el contenido de las series era minuciosamente revisado y aprobado por múltiples capas de supervisión, incluyendo ejecutivos de la cadena y un departamento de estándares y prácticas. “Si hubiera habido escenas o atuendos que fueran inapropiados de alguna manera, habrían sido marcados y bloqueados por este escrutinio de múltiples capas”, afirmaron en defensa de Dan Schneider.

Además de las preocupaciones sobre el contenido de sus programas, la docuserie también abordó acusaciones de sexismo, racismo y comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo, incluyendo alegatos de que a miembros del equipo se les pidió dar masajes a Schneider. En respuesta, el equipo de Dan Schneider reconoció estos incidentes como inapropiados y aseguró que no volverían a ocurrir.

Recientemente, el actor Drake Bell denunció abuso por parte de Brian Peck, miembro de Nickelodeon, también vinculado a comportamientos inapropiados. El actor y cantante estadounidense rindió declaración para el documental y aseguró que Peck realizó tocamientos hacia su persona.

Nickelodeon y su expresidente de contenido y producción, Russell Hicks, han reiterado el compromiso del canal con un ambiente de trabajo seguro y profesional, destacando las medidas de seguridad adoptadas a lo largo de los años. Hicks elogió a Dan Schneider por su impacto en el entretenimiento infantil y familiar, subrayando la supervisión exhaustiva que tenía cada aspecto de sus programas.

La serie documental y las declaraciones de todas las partes involucradas solo evidenciaron el trato dentro del set de grabación y la complejidad del contenido infantil.

Silencio en el set: El lado oscuro de la televisión infantil (Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV) se estrenó en ID a las 21.00 horas el domingo 17 de marzo y el lunes 18 de marzo. Los episodios ya se encuentran disponibles en Max.

