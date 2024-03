Estos son los detalles sobre el abuso que sufrió Drake Bell a manos de Brian Peck

Drake Bell reveló detalles sobre el abuso que sufrió por parte de Brian Peck, miembro de producción en Nickelodeon, donde el actor protagonizó la famosa serie de televisión Drake & Josh. Estos detalles son parte de un testimonio incluido en el documental Silencio en el set: El lado oscuro de la televisión infantil de Investigation Discovery (ID).

Peck, de 43 años en ese momento, fue detenido en 2003 por 11 delitos, entre ellos sodomía, actos lascivos sobre menores y copulación oral con anestesia o sustancias controladas.

“Me llamo Drake Bell y he venido hoy aquí para contar mi historia”, dijo Bell durante el tercer episodio del documental, antes de detallar su relación con Peck, a quien conoció al principio de la segunda temporada de The Amanda Show.

El padre de Drake Bell, Joe, fue su manager al principio de su carrera y el hombre declaró sentirse incómodo con el tiempo que Peck pasaba con el pequeño actor. La producción le reveló al padre que Peck era gay e inclusive asintieron que esa comodidad podría estarse traduciendo en homofobia o “simplemente no entiendes que es un tipo sensible”, le dijeron.

Drake Bell y su madre vivían en Orange County, pues resultaba más fácil quedarse en casa de Peck en Los Ángeles cuando tenía una audición. Kyle Sullivan, actor que apreció en El Show de Amanda, dijo que la mayoría de los padres de familia querían a Brian y que confiaban en él, pero no era muy común que los chicos de Nickelodeon se quedaran en su casa.

Sullivan habló sobre una barbacoa en casa de Brian Peck, donde tenía un santuario de El planeta de los simios en el garaje y un cuadro que no pertenecía a la temática. Era el de un payaso de cumpleaños con globos. Cuando los niños le preguntaron por él, Peck les mostró con orgullo que era un regalo del asesino en serie John Wayne Gacy, y que en la parte de atrás había un mensaje: “Brian, espero que disfrutes del cuadro. Mis mejores deseos. Tu amigo, John Wayne Gacy”.

También le mostró cartas escritas por el mismo asesino que tenía sobre una mesa de noche en su habitación, pues se había hecho amigos por correspondencia cuando Gacy estaba en prisión.

“Tu instinto es darle a alguien el beneficio de la duda si le conoces desde hace tanto tiempo, incluso ante esta señal tan mala”, dijo Sullivan. “Este hombre, que es como de confianza como básicamente un supervisor de los niños, no es seguro”.

El momento que Drake Bell pasó junto a Brian Peck

Bell también puso su confianza sobre Peck, por lo que pasó muchas noches en su casa, pero todo cambió un día. El actor estaba durmiendo en el sofá, cuando despertó y se dio

Bell, por su parte, también le dio el beneficio de la duda. Pasó muchas noches en casa de Peck y entonces, “todo cambió con Brian una mañana”, dijo. Cuando abrió los ojos se dio cuenta que el hombre estaba agrediéndolo sexualmente. Con 15 años, Bell no supo que hacer, Peck se arrepintió y esto terminó siendo “un secreto” y una situación que no volvería a ocurrir.

Se las ingenió para convencer a mi madre y a todo el mundo de que cada vez que tuviera una audición o necesitara trabajar en diálogos o cualquier otra cosa, de alguna manera acabaría volviendo a casa de Brian y cada vez iba a peor. Estaba atrapado. No tenía escapatoria”. -Dijo Drake Bell

"Los abusos fueron muy numerosos y brutales. No sé cómo explicarlo ante la cámara, de verdad... ¿Por qué no piensas en las peores cosas que alguien podría hacerle a alguien como abuso, y entonces responderé a tu pregunta? No sé de qué otra forma decirlo”.

La primera persona en sospechar fue la madre de su entonces novia, quien supo que algo sucedía después de ver la insistencia de Peck con el actor a través de llamadas telefónicas. La mujer lo llevó a un terapeuta.

Tenía tanto miedo de decir algo que no sabía cómo explicarlo... Nunca he hablado de esto fuera de la terapia. Sólo dije: ‘No, todo está normal, las cosas se están poniendo un poco raras pero no ha pasado nada. Menos mal que lo detectamos cuando lo hicimos”. -Añadió

Bell dijo que Brian Peck, actor y también agresor, era muy “calculador” y “manipulador”. Además, expresó el miedo que sentía sobre lo que el hombre pudiera hacer con su carrera profesional, pues tenía el poder de levantar el teléfono, llamar a los muchos productores de Hollywood que conocía y asegurarse de que la persona nunca pudiera acercase a la actuación jamás.

“No quería arriesgarme. Estaba haciendo lo que me gustaba, así que me lo guardé", dijo.

‘Drake & Josh': El después del incidente con Brian Peck

Cuando el cantante y actor de ahora 37 años de edad comenzó a rodar los primeros pilotos de Drake & Josh, Peck intentó asegurar su puesto en el cast de la serie para convertirse en el padre de la familia. Pero Drake se negó y fue cuando le contó a su madre sobre lo sucedido. Ella llamó a las autoridades y las investigaciones comenzaron.

Tuve que ser insoportablemente detallista sobre cada cosa, cada vez que había sucedido, con dos absolutos desconocidos. Lo peor fue que tuve que llamar por teléfono a Brian para que admitiera lo que había hecho”, contó Drake Bell antes de recordar que el montaje “parecía una película”, mientras la policía escuchaba la llamada. “Le dije: ‘Realmente estoy luchando con este asunto ahora. Estoy tan destrozado, tan roto, tan angustiado emocionalmente ahora mismo. Empezó una confesión en toda regla. Me preguntaba una y otra vez: "¿Nos están grabando?”.

Drake Bell comenzó a sufrir un gran estrés, por lo que el pelo se le empezó a caer, según relató. Peck fue detenido en 2003, a lo que Dan Scheneider, productor de Nickelodeon, quien también había estado vinculado por las mismas prácticas, le llamó y le preguntó si la detención de Peck tenía que ver con él, pues todo se mantuvo en bajo perfil. El joven actor le confesó que así era, a lo que el productor le ofreció su ayuda.

Sullivan también explicó que durante una lectura de guiones sobre All That, Schneider le pidió los padres hablar a solas con los jóvenes actores para hablar del tema. Se les dijo a los niños que Peck ya no formaría parte del crew. Nadie en Nickelodeon sabía quién era la víctima.

Semanas después, Drake comenzó a rodar la serie que lo llevaría al estrellato, junto a el actor Josh Peck. Aunque esto le tenía bastante contento, declaró sentirse incapaz de procesar la situación, por lo que el trauma experimentado eclipsó la felicidad y emoción de las grabaciones.

“Creo que eso me llevó a la autodestrucción y al odio hacia mí mismo. Intentaba evadirme abusando del alcohol y las drogas, cualquier cosa para escapar”.

La sentencia de Peck no se dictó hasta más de un año después, en octubre de 2004. “Esperaba que fuera a la cárcel, que estuviera allí un tiempo y que nunca pudiera volver a trabajar con niños, lo que a su vez significaría más o menos que no vas a trabajar en Hollywood, porque muy pocas producciones no tienen al menos un niño en el set”, dijo Bell. “Eso no es lo que ocurrió en absoluto”.

Drake testificó ante un juez en octubre de ese año y frente al estrado dijo: “Les miré a todos y les dije: '¿Cómo se atreven? Les dije: ‘Ustedes tendrán para siempre el recuerdo de haber estado sentados en esta sala defendiendo a esta persona. Y yo tendré para siempre el recuerdo de la persona a la que están defendiendo violándome y cometiendo actos y crímenes incalificables y eso es lo que recordaré'".

Se obtuvieron 41 cartas escritas al juez, escritas por amigos, familiares y colegas, que defendían al agresor y culpaban a la víctima. La mayoría pedía libertad condicional para Peck. El director de Drake & Josh, Rich Correll, y la directora de escena, Beth Correll, escribieron cartas en su defensa, en las que Correll afirmaba que sería un placer volver a trabajar con Peck.

Peck se declaró inocente de dos cargos de abuso infantil. Fue condenado a 16 meses de prisión y a registrarse como abusador. Cuando Peck salió, consiguió trabajó en la serie Zack & Cody de Disney Channel. Realizó trabajos de doblaje y nunca estuvo en el set, según Variety . Cuando Disney se enteró de la condena, fue despedido y eliminado de los créditos.

Las secuelas de Drake Bell en la actualidad

El actor dijo que siguió enfrentando la presión y los traumas de esta situación, lo que lo llevó a recaer en el alcohol. En 2021 fue arrestado y se declaró culpable por la difusión de contenido delicado de menores, fue condenado a dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario. “Asumí la responsabilidad por ello, hice lo que se me pidió", dijo en el documental. “Los medios de comunicación se apoderaron de tanta desinformación que me destruyó por completo, y empecé a perder el control”.

El año pasado fue noticia al reportarse desaparecido. Bell no explicó detalles sobre el incidente, pero dijo: “Si hubiera seguido por ese camino, muy probablemente ése habría sido el final de mi historia... Estaba tocando fondo, así que me sometí a tratamiento y pude hacer mucha terapia de trauma, mucha terapia de duelo y estar rodeado de gente que, por primera vez en mucho tiempo, quería verme mejorar.”

Silencio en el set: El lado oscuro de la televisión infantil”se estrenará en ID a las 21.00 horas el domingo 17 de marzo y el lunes 18 de marzo. Los episodios también se emitirán en Max.

