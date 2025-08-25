¡Doble felicidad! Martha Higareda y Lewis Howes anuncian embarazo de gemelos

El embarazo de Martha Higareda sorprendió al público y llenó de alegría a sus seguidores. La actriz y su pareja, el empresario Lewis Howes, confirmaron que esperan gemelos, lo que convirtió esta etapa de su vida en un sueño compartido. La noticia fue revelada en exclusiva con la revista CARAS, donde ambos hablaron con ternura y entusiasmo sobre su nueva aventura.

En adn40 te contamos la historia detrás de este anuncio, los retos de un embarazo múltiple, los preparativos de la pareja y lo que significa para ellos ser padres de dos bebés al mismo tiempo.

Un amor que florece entre Martha Higareda y Lewis Howes

La historia de Martha y Lewis son un ejemplo de complicidad y conexión. Desde el inicio de su relación dejaron claro que ambos soñaban con formar una familia. La actriz mexicana recordó con gracia cómo él le confesó que siempre imaginó tener gemelos, algo que hoy se cumple como una especie de destino.

Su vida en Los Ángeles refleja esa mezcla de culturas y personalidades que los caracteriza, un entorno perfecto para recibir a sus pequeños con amor y alegría.

¿Cómo se enteraron Martha Higareda y Lewis Howes que tendrían gemelos?

El momento en que el médico confirmó que no venía un bebé, sino dos, fue descrito por la pareja como mágico. Martha no pudo contener las lágrimas y Lewis, entre risas, recordó que lo había predicho.

Aunque un embarazo múltiple requiere cuidados extra, la pareja se siente agradecida de que los bebés estén creciendo fuertes y saludables.

Los retos de un embarazo gemelar

El embarazo de Martha Higareda también trae consigo retos. A sus 40 años, la actriz se enfrenta a un proceso considerado de alto riesgo, lo que genera momentos de preocupación. Sin embargo, la fuerza emocional de la pareja y el apoyo médico les han dado confianza para seguir adelante.

Lewis asumió un rol protector, cuidando cada detalle y planificando su vida familiar con entusiasmo.

Cambios y preparativos para los gemelos

Con el doble de cansancio y síntomas, Martha vive esta etapa con humor y gratitud. En casa, la pareja ya organiza todo para recibir a los bebés: cunas, ropa y hasta un baby shower lleno de sorpresas.

Lewis describe el cuarto de los gemelos como un “espacio mágico” que pronto estará lleno de risas y memorias.

Consejos y expectativas de ser padres de gemelos

Martha ha buscado consejos de otras mamás famosas con gemelos, como Claudia Álvarez, para enfrentar los desafíos. La logística no es sencilla, pero ambos están listos para dedicar su energía a la crianza.

Con una cesárea programada, la pareja espera con ilusión la llegada de sus hijos, confiados en que el amor será la clave para enfrentar cualquier reto.

