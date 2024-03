Kenan Thompson de ‘Kenan & Kel’ habló sobre el documental Quiet on Set

El reconocido actor y comediante Kenan Thompson habló públicamente sobre las recientes acusaciones que han sacudido los cimientos de Nickelodeon, reveladas en la impactante docuserie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV . Thompson, quien alcanzó la fama gracias a sus papeles en programas emblemáticos de Nickelodeon como Kenan & Kel y All That, expresó su apoyo a quienes compartieron sus historias personales en el documental, aunque admitió no haber sido testigo directo de los eventos mencionados.

En una entrevista reciente en el programa de entrevistas Tamron Hall, Thompson abordó el tema con sensibilidad, reconociendo la dificultad de la situación. “Es un tema difícil para mí, porque no puedo hablar de cosas de las que nunca he sido testigo”, declaró el actor. “Toda esa negatividad empezó a suceder fuera de nuestro mandato allí".

Thompson destacó que su experiencia en los sets de Nickelodeon ocurrió en una época diferente y bajo la supervisión de diferentes showrunners. Aunque reconoció tener buenos recuerdos de ese periodo y de sus compañeros de trabajo, lamentó enterarse de las experiencias tan terribles que otros han tenido que enfrentar. “Mi corazón está con cualquiera que haya sido víctima o con sus familias”, expresó.

El testimonio de Kenan Thompson se suma al creciente número de exestrellas de Nickelodeon que han abordado las acusaciones presentadas en Quiet on Set. Entre ellos se encuentran Drake Bell, Josh Peck y Alexa Nikolas, quienes también han compartido sus perspectivas sobre las denuncias de abuso, sexismo, racismo y comportamiento inapropiado que han surgido en la docuserie.

La serie documental, que consta de cuatro partes, ofrece una visión detallada de las acusaciones que involucran a estrellas menores de edad y miembros del equipo en los sets de programas emblemáticos de Nickelodeon supervisados por el productor Dan Schneider. En el tercer episodio, Drake Bell reveló supuestos abusos por parte de su antiguo ‘entrenador’ de diálogo/libreto, Brian Peck, quien fue condenado por agredir sexualmente a un actor infantil de Nickelodeon en 2004.

Tras el estreno de Quiet on Set, Schneider rompió su silencio, admitiendo que enfrentar sus comportamientos pasados ha sido difícil. Reconoció la necesidad de ofrecer disculpas a quienes se hayan sentido afectados por sus acciones.

El impacto de Quiet on Set generó conversaciones importantes sobre la responsabilidad en la industria del entretenimiento y la protección a los talentos infantiles dentro del gremio.

