Altos directivos de Nickelodeon se disculpan con Drake Bell tras polémica

Los directores Beth y Rich Correll, conocidos por su trabajo en populares programas infantiles en Nickelodeon, emitieron una disculpa pública a Drake Bell, tras las impactantes revelaciones del documental Quiet on Set: El lado oscuro de la televisión infantil . Este documental sacudió los cimientos de la industria televisiva infantil por exponer los abusos que se escondían detrás de cámaras.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Los Correll, quienes en su momento defendieron a Brian Peck durante su juicio, han retractado sus anteriores declaraciones después de que el documental hiciera públicas sus cartas de apoyo. Peck, quien fue acusado y posteriormente encarcelado por abusos sexuales contra menores, incluido Drake Bell, fue el centro de una de las revelaciones más oscuras del documental.

En una declaración exclusiva a Variety, los Correll expresaron su profundo arrepentimiento por sus acciones pasadas y extendieron una sincera disculpa a Drake Bell y su familia.

Si hubiéramos sabido la verdad... nunca habríamos escrito esas cartas”, -Afirmaron, reconociendo el grave error de haber apoyado a alguien que causó tanto dolor y trauma.

Este acto de contrición llega en un momento crucial, justo cuando la industria del entretenimiento infantil se enfrenta a un escrutinio sin precedentes por parte del público y los medios. Quiet on the Set no solo destapó las experiencias traumáticas de Bell, sino que también inició una conversación más amplia sobre la seguridad y el bienestar de los niños en el mundo del espectáculo.

Nickelodeon, por su parte, también emitió una declaración, expresando su conmoción y tristeza al conocer el trauma sufrido por Bell. La cadena elogió la valentía de Bell al revelar su identidad y enfrentarse a sus experiencias. Sin embargo, Bell calificó las respuestas de la cadena como “bastante vacías”, señalando la falta de acciones concretas para apoyarlo en su proceso de curación.

Este caso puso de relieve la necesidad de un cambio significativo en cómo la industria trata a los jóvenes talentos, enfatizando la importancia de crear entornos seguros y protectores para ellos. Entre algunos otros involucrados se encuentran Alexa Nikolas de Zoey 101 y Amanda Bynes , quienes resultaron también afectados por los abusos y malos tratos del productor Dan Schneider, creador de Drake & Josh, iCarly, El Show de Amanda, Victorious, entre muchos otros.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado