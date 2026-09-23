¿Nepotismo o herencia? “Ahijados” de gobernadores de Morena se perfilan rumbo a las Elecciones 2027

A inicios de enero comenzará el periodo oficial de precampañas, según el calendario del Instituto Nacional Electoral (INE); sin embargo, para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) las reglas parecen ser otras, ya que llevan semanas anunciando a sus coordinadores estatales para la Defensa de la Transformación.

Este nombre, a criterio de muchas personas, no es más que el “disfraz” para adelantar el camino de aquellos que podrían ser candidatos a las gubernaturas que se renovarán en próximo año; sin embargo, muchos de los que ya fueron elegidos son cercanos a los actuales dirigentes de las entidades, entonces surge la pregunta si estamos ante “herencia” o casos de nepotismo que tanto ha criticado la 4T.

Baja California se construye con trabajo, unidad y orgullo por nuestra tierra. Hoy cerramos filas para asegurarnos de que el bienestar y la prosperidad lleguen a cada rincón del estado.



Nuestra coordinadora @JulietaRamirezP asume el compromiso de consolidar la Transformación en… pic.twitter.com/nY4kjVvBet — Morena (@PartidoMorenaMx) September 16, 2026

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“Ahijados” de gobernadores de Morena a nada de ser candidatos en las Elecciones 2027

Hasta la fecha de publicación de estas notas, Morena ya ha elegido a los coordinadores estatales en Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.

Sin embargo, muchos de los “elegidos” tendrían una relación más que cercana con los gobernadores, tales es el caso de:

Campeche

Morena eligió a Pablo Guitérrez, quien fue “destapado” por Layda Sansores desde el pasado mes de abril, antes de la publicación del calendario del INE.

Colima

Rosa María Bayardo fue la elegida en la entidad, se trata de una política muy cercana a la actual gobernadora, Indira Vizcaíno, ya que en 2018 fue su diputada suplemente. Luego, en 2021, se unió al gobierno local como secretaria de Desarrollo Económico, esto antes de ser alcaldesa de Manzanillo.

Michoacán

Carlos Torres Piña fue el elegido para seguir con la Cuarta Transformación en el estado; sin embargo, desde la campaña de Alfredo Ramírez Bedolla, actual gobernador, ha sido señalado como su “mano derecha”.

Zacatecas

En esta entidad no se habla de un apoyo literal, sino de una cercanía familiar, debido a que Verónica Díaz, la coordinadora estatal de la 4T, es excuñada del actual gobernador, David Monreal. Incluso, fue parte importante de su administración cuando fue alcalde de Fresnillo.

Morena y su ruptura con PT y PVEM

Aunado a los señalamientos de nepotismo, Morena también enfrenta una de las mayores crisis que ha tenido con su aliados: el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Estos partidos, tanto en público como por medio de filtraciones, han dado a conocer su desacuerdo con las designaciones, debido a que son perfiles más cercanos a Regeneración Nacional y lejanos a sus ideales.

Específicamente, el PT ha cuestionado y exigido que se tomen en cuenta sus perfiles, especialmente en entidades como Colima, Guerrero y Quintana Roo.

Mientras que el Partido Verde no ha sido tan reaccionario, aunque sí ha pedido, igualmente, que se respeten las encuestas; sin embargo, aún no se presenta al representante de San Luis Potosí, entidad que gobiernan y esto podría cambiar su postura.

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