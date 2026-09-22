Mesa República MX: FGR y el anuncio del megadecomiso entre los errores, confusión e irregularidades

El operativo derivó de una investigación iniciada el 3 de julio, cuando autoridades aseguraron una pipa con 33 mil litros de diésel cuya procedencia no pudo acreditarse; posteriormente se realizaron diligencias y cateos que llevaron hasta una terminal de almacenamiento en San José Iturbide.

La FGR informó que encontró gasolina regular, gasolina Premium y diésel, pero aclaró que las empresas relacionadas todavía no han entregado documentación completa y fehaciente que permita acreditar la legalidad del origen, manejo y destino de todo el combustible.

La empresa sostiene que sus instalaciones son legales y cuentan con permisos; ante las dudas, la FGR atrajo la investigación a través de la FEMDO para revisar documentos, entrevistar a directivos y establecer la propiedad y trazabilidad financiera y fiscal de los 59 millones de litros.