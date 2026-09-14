Morena define “corcholatas” en Guerrero y Michoacán para elecciones 2027

Morena anunció este lunes a quienes serán sus coordinadores de Defensa de la Transformación en Guerrero Y Michoacán, dos de los estados con los retos más relevantes en materia de seguridad.

Michoacán atravesó recientemente una crisis de seguridad vinculada con la extorsión de los aguacateros y supervisores extranjeros. En la misma línea en Guerrero las cifras de Inegi arrojan que se siente inseguro el 79% de la población; y la extorsión es el principal delito.

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¿Quiénes es el aspirante a la gubernatura de Michoacán por Morena?

El partido informó que Carlos Torres asumirá dicha responsabilidad en Michoacán. El político es cercano al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el pasado mes de junio solicitó licencia a su cargo como fiscal estatal.

En la Legislatura de 2018–2021 presidió la Comisión de Vivienda, además de participar en Seguridad Social.

En el gobierno de Michoacán se desempeñó como secretario de Gobierno en dos etapas: primero en 2023, y después desde junio de 2024 a julio del 2025.

En julio de 2025 fue designado por el Congreso local como Fiscal General del Estado de Michoacán, cargo que puede ocupar por nueve años.

Presentamos a @CarlosTorres4T, Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán. pic.twitter.com/oO782STjNr — Morena (@PartidoMorenaMx) September 14, 2026

¿Quién la aspirante a la gubernatura en Guerrero por Morena?

Mientras que Beatriz Mojica Morga fue nombrada por Morena en el estado de Guerrero. La senadora tiene una trayectoria de más de dos décadas en la política.

Mojica ya había competido por la gubernatura bajo las siglas del PRD, esa elección perdió ante el priista Héctor Astudillo Flores. Después asumió la Secretaría General del partido del sol; pero renunció para sumarse a Morena; en 2021 volvió a intentar la candidatura estatal sin éxito.

Es relevante destacar que dichos coordinadores son considerados para el partido como los aspirantes a gobernadores; sin embargo, utilizan dicho nombre con el propósito de no ser sancionados por campañas anticipadas.

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