¿Te imaginas que un meme te provoque problemas legales? Pues una nueva propuesta ya puso a internet con el ojo ‘cúbico’ y no precisamente por un nuevo trend de TikTok.

La llamada “Ley Antimemes” avanza en México y ha despertado dudas entre quienes viven, trabajan y simplemente se divierten en internet, pero ¿qué hay realmente detrás de esta reforma? Aquí en adn noticias te contamos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué es la llamada “Ley Antimemes”?

El apodo de “Ley Antimemes” surgió porque la reforma toca el uso de obras protegidas por derechos de autor en internet, algo que puede involucrar fotografías, ilustraciones, videos, música y otros materiales que suelen terminar convertidos en memes o contenidos virales.

La propuesta busca reformar el artículo 114 Octies y añadir los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor, principalmente para establecer reglas de responsabilidad secundaria para los proveedores de servicios de internet.

¿Entonces ya no podrás usar fotos para hacer memes?

Aquí es donde entra una de las principales dudas, pues si bien la reforma no establece que cualquier meme sea ilegal ni prohíbe directamente utilizar fotografías para crearlos, sí pone bajo la lupa el uso de material protegido por derechos de autor cuando no se cuenta con las autorizaciones correspondientes.

Y ahí está el problema, pues un meme puede tomar una fotografía, una ilustración, un video, una canción o cualquier otra obra, transformarla en contenido de internet y hacerla circular entre miles o millones de personas; con la reforma, ese tipo de publicaciones podría quedar sujeto a mecanismos para limitar su permanencia o circulación.

Porque actualmente un meme no siempre es solamente un meme, también puede ser una forma de crítica, sátira, denuncia o comentario sobre lo que ocurre en México.

Por eso, poner restricciones a los materiales que pueden utilizarse para crear este contenido también puede terminar limitando la manera en que las personas se expresan en redes sociales, ¿censura?

¿Te podrían quitar el internet por hacer memes?

Y aquí la propuesta sube de tono, ya que, la “Ley Antimemes” contempla que los proveedores de servicios de internet establezcan una política para terminar el servicio a usuarios infractores reincidentes , bajo las condiciones previstas en la reforma.

Ojo, esto no significa que por publicar un meme cualquiera te vayan a desconectar el Wi-Fi de inmediato; la medida está relacionada con infracciones reiteradas y con el procedimiento contemplado en la propuesta.

Aun así, la posibilidad de llegar hasta la suspensión del servicio abre una discusión que va mucho más allá de un meme: ¿qué consecuencias puede tener para un usuario acumular infracciones por los contenidos que comparte en internet?

La “Ley Antimemes”: ¿una forma de censura a la libertad de expresión?

El argumento oficial es que la reforma busca proteger los derechos de autor y establecer nuevas responsabilidades para quienes utilicen contenidos protegidos sin autorización.

Pero aquí es donde la propuesta genera uno de sus mayores cuestionamientos: si existen mecanismos para retirar contenidos y consecuencias para usuarios reincidentes, también existe la posibilidad de restringir la circulación de información en internet.

Y como lo mencionamos, los memes ya no son únicamente una forma de entretenimiento, ya que, para millones de personas, especialmente entre las nuevas generaciones, también son una manera de comentar la actualidad, cuestionar a figuras públicas, satirizar situaciones y hasta enterarse de lo que ocurre en el país.

Desde esta perspectiva, limitar la circulación de determinados contenidos puede ser entendido como una forma de censura en redes sociales, aunque la reforma no se presente formalmente con ese objetivo.

Por eso, la pregunta de fondo no es solamente si “van a prohibir los memes”, sino quién decidirá qué contenido debe desaparecer, bajo qué criterios y qué consecuencias tendrá para quien lo publique o comparta.

¿Qué multas contempla la reforma?

Para colmo, la propuesta contempla sanciones económicas que pueden alcanzar hasta 40 mil UMA para determinados supuestos.

El monto en pesos dependería del valor vigente de la UMA al momento de aplicar la sanción, por lo que no se trata de una multa automática para cualquier persona que publique un meme.

Las sanciones corresponden a los supuestos establecidos en la reforma y su aplicación dependería de las circunstancias de cada caso.

¿La “Ley Antimemes” ya es una ley?

La propuesta todavía debe continuar con el proceso legislativo correspondiente, por lo que no significa que desde ahora esté prohibido hacer memes ni que los usuarios puedan perder automáticamente su conexión a internet por compartir una publicación.

Sin embargo, el avance de la iniciativa ya encendió el debate sobre los límites que podría tener la regulación de contenidos en redes.

Si la propuesta avanza, la discusión ya no será solamente sobre derechos de autor, será también sobre hasta dónde puede llegar la regulación sin terminar restringiendo lo que los mexicanos pueden crear, compartir y decir en redes sociales.

Porque al final, no estamos hablando únicamente de imágenes graciosas: estamos hablando de qué tan libre seguirá siendo internet para crear, criticar, satirizar y compartir información.

Y quizá esa sea la verdadera pregunta que deja esta reforma sobre la mesa: ¿hasta dónde puede llegar el control sobre lo que publicamos antes de convertirse en una restricción a nuestra libertad de expresión?

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.