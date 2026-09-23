¿Qué pasará con tu terreno? La consulta que puede cambiar el predial y las construcciones en el Valle de México

La consulta pública del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México estará abierta del 24 de septiembre al 22 de noviembre y contempla temas como cuántos niveles podrían construirse en determinadas zonas, qué actividades podrían realizarse en los inmuebles y cuántas viviendas podrían edificarse en un terreno.

Uno de los puntos que ha generado preocupación es la actualización de los valores catastrales y la posibilidad de modificar la base utilizada para calcular el predial; esto significa que una propiedad podría enfrentar un mayor pago aunque físicamente la casa o el terreno no haya cambiado.

También se ha señalado el caso de los terrenos que permanecen sin construir: de acuerdo con lo planteado en el debate sobre el programa, un predio cuyo propietario no construya durante determinado plazo podría enfrentar medidas que llegarían hasta una eventual subasta.