Bienes, cuentas y gastos: lo que revelan la declaración patrimonial de Lenia Batres en su paso por la SCJN

En la declaración pública de Lenia Batres aparece una casa que incluye muebles, ropa, utensilios domésticos, libros y aparatos domésticos, con un valor de adquisición reportado de 300 mil pesos y comprado mediante crédito.

La declaración también registra una cuenta bancaria a nombre de Batres en Santander; los datos específicos de algunas inversiones, cuentas o activos pueden estar reservados cuando corresponden a la pareja, dependientes económicos o terceros.

Las declaraciones patrimoniales de las personas servidoras públicas se presentan mediante los mecanismos oficiales de transparencia; la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señala que estos documentos incluyen información sobre bienes, inversiones, cuentas y obligaciones patrimoniales.