Elecciones 2027: último día para hacer cambio de domicilio en tu credencial del INE

Las elecciones de 2027 están más cerca de lo que uno podría pensar; sin embargo, si cambiaste de dirección, pero no renovaste tus datos ante el Instituto Nacional Electoral (INE), entonces no pierdas el tiempo porque la fecha límite para este trámite está por llegar.

Tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el resto de la República Mexicana el último día para llevarlo a cabo es el lunes 25 de enero, podrían parecer que aún quedan días o semanas en el calendario, pero el tiempo pasa volando y no habrá prórrogas para que cambies tu dirección.

Mi INE está hecha de inclusión. ♿️👁️



En los Módulos de Atención Ciudadana del #INE contamos con protocolos y medidas claras para garantizar un trato igualitario, prioritario y accesible a personas con discapacidad al tramitar su Credencial para Votar.



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¿Cómo sacar una cita para renovar la dirección en tu INE?

Este trámite se tiene que hacer de forma presencial, es por eso que estos son los pasos a seguir para que quede en tiempo y forma:

Ingresa a la página del INE

Dirígete a la sección de “Renovación de la credencial para votar”

Ahí, busca la sección donde dice “Haz una cita”

Acepta el aviso de privacidad

Ingresa los siguientes datos: nombre, apellidos, fecha de nacimiento (día, mes y año), entidad de nacimiento, sexo y CURP

(día, mes y año), Luego selecciona la entidad en la que vives actualmente , así como la entidad donde harás el trámite y su alcaldía o municipio

, así como la y su alcaldía o municipio Posteriormente, deberás escoger el motivo de tu trámite y en este caso es “Cambio de domicilio”

En ese mismo apartado deberás escoger el módulo de tu preferencia , dirección, referencia y el horario de la cita

, dirección, referencia y el horario de la cita Finalmente, elige los días que está libre y el horario

En caso de que esté disponible tu fecha de preferencia, el sistema guardará tu cita y te la enviará por correo electrónico. Es recomendable que esto lo lleves impreso.

Documentos para tramitar tu INE en 2026

Finalmente, pese a que es cambio de domicilio, es importante que acudas a tu cita con una identificación oficial, otra identificación con fotografía, así como con comprobante de domicilio.

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