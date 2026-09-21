Regidor de Uruapan denuncia ante la FGR a funcionarios y hermano de Carlos Manzo por delincuencia organizada

Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, regidor de Uruapan, Michoacán, acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México (CDMX), para presentar una denuncia contra Juan Daniel Manzo Rodríguez, hermano de Calos Manzo, así como otros funcionarios por presunta delincuencia organizada.

El político michoacano acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para pedir que atraiga su caso y realice los peritajes correspondientes para poder continuar con las investigaciones y otorgar justicia al caso que está por cumplir un año.

Caso Carlos Manzo llega a la FEMDO...



Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan que resultó herido en el ataque donde fue asesinado el alcalde, presenta una denuncia contra diversos servidores públicos de #Michoacán



¿Investigará a fondo la @FGRMexico de @ErnestinaGodoy_ o… pic.twitter.com/0xbATJwnB8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 21, 2026

El día de hoy vengo a presentar una denuncia formal contra Juan Daniel Manzo Rodríguez y otros por delincuencia organizada. Esa denuncia la hacemos a raíz de unos videos que se volvieron a ser virales (...) volvieron a salir a la luz (...) en esos videos se aprecia cuando Juan Daniel está orquestando un atentado contra un candidato”, explicó ante los medios de comunicación este lunes 21 de septiembre.

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¿Cuáles son los vídeos que involucran al hermano de Carlos Manzo con el crimen organizado?

De acuerdo al propio De la Cruz Saucedo, el pasado 2 de septiembre se reavivaron un video donde se aprecia una reunión entre Juan Daniel Manzo y, al menos, cinco personas que presuntamente pertenecían a Los Caballeros Templarios.

En aquellas grabaciones, todo el grupo habrían planeado “levantar” al entonces candidato Ramón Hernández Orozco, perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Aquel caso se había denunciado en 2015 y se realizó una investigación por amenazas, pero se desechó.

Estos videos, según la denuncia, se utilizarían para ligar el caso con el asesinato de Carlos Manzo, pues acusarían que su hermano usaría su cargo como subsecretario en el Gobierno de Michoacán para supuestamente filtrar “información falsa”.

“Eso (los videos de 2015) nos dan a nosotros pie de pensar cuán ruin pueden ser estos actores políticos para llegar al poder, para llegar al cargo público que quieran...pisando a la gente, pisando a la ciudadanía”, siguió.

Asimismo, se agregó otro video donde el propio Carlos Manzo contó, en sus redes sociales, que no actuaba con su hermano.

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