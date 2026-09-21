Gritan “corrupto” y “narcopolítico” a Fernández Noroña en su llegada al AICM | VIDEO

Sin duda, el senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gerardo Fernández Noroña, es uno de los políticos más cuestionados por la sociedad y así quedó en evidencia, luego de que fue nuevamente increpado por una sociedad cansada.

Ahora quedó en video como un grupo de ciudadanos lo enfrentó el pasado domingo 20 de septiembre en su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) proveniente de Nayarit y le gritaron que era un “corrupto”, así como “narcopolítico”.

🚨✈️ Increpan a Fernández Noroña en el #AICM



El senador fue confrontado por un grupo de personas en la Terminal 2, tras regresar de Nayarit. Le gritaron consignas y lo acusaron de “corrupto” y “narcopolítico”



🌍 Inicia tu día con #AgendaADN con @juanpadeleo pic.twitter.com/ZNYc2mEfF8 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 21, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Ciudadanos increpan a Noroña en el Aeropuerto de la CDMX

En video quedó el momento en que varios ciudadanos, se presume que eran pasajeros del aeropuerto, comenzaron a gritarle al morenista: “Corrupto”, “¡Fuera Morena", “narcopolítico”, “son unos corruptos, den la cara”, además de que le dijeron que saliera del partido.

Pese a que Noroña es reconocido por ser confrontativo, en esta ocasión el senador siguió su camino, en compañía de uno de sus colaboradores; no obstante, mediante un gesto dio a entender que se trataba de un acto “orquestado”.

Noroña llama “fascistas” a ciudadanos que lo increparon

Horas después, por medio de su cuenta de X y un video en su canal de YouTube, el morenista calificó de “cobardes” y los llamó “fascistas” al seguir con las “canalladas” que presuntamente los medios posicional contra él.

“Regresando del informe del gobernador Navarro en Nayarit, un grupo de pasajeros a la salida del AICM se envalentonaron y gritaron todas las canalladas que promueven los medios en contra de nuestro movimiento”, explicó.

Además, aseguró que si él o sus compañeros de partido fueran narcos, esos que le gritaron no se atreverían a mirarlos; sin embargo, lo más fuerte es que nombró a toda una familia como “fascista” y de ser cercanos a las ideas de Donald Trump en Estados Unidos.

“Como se fijan (en el video), se esperó a que yo estuviera a espalda para gritarme. No, no es un acto de valor y tal”, continuó.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.