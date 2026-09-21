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Sin medicamentos y con falta de insumos: así son las carencias en los hospitales de México

La falta de medicamentos, insumos y recursos básicos continúa entre los principales problemas señalados en el sistema de salud mexicano, con efectos tanto para los pacientes como para el personal encargado de brindar atención médica.

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Por: Ximena Ochoa

Las carencias en hospitales y unidades médicas pueden afectar la atención de los pacientes cuando no existen medicamentos, materiales o equipos suficientes para brindar los servicios requeridos.

El personal de salud también enfrenta dificultades cuando debe trabajar con recursos limitados, pese a que necesita contar con insumos adecuados para realizar sus labores.

La disponibilidad de medicamentos e insumos forma parte de los retos pendientes del sistema de salud; las condiciones pueden variar entre instituciones, entidades y unidades médicas.

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