Sin medicamentos y con falta de insumos: así son las carencias en los hospitales de México

Las carencias en hospitales y unidades médicas pueden afectar la atención de los pacientes cuando no existen medicamentos, materiales o equipos suficientes para brindar los servicios requeridos.

El personal de salud también enfrenta dificultades cuando debe trabajar con recursos limitados, pese a que necesita contar con insumos adecuados para realizar sus labores.

La disponibilidad de medicamentos e insumos forma parte de los retos pendientes del sistema de salud; las condiciones pueden variar entre instituciones, entidades y unidades médicas.