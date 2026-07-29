Sociedad Civil México acusa censura y explica riesgos sobre lineamientos sobre audiencia

La Organización Sociedad Civil México, difundió una carta abierta al Gobierno de México, en donde manifiesta su preocupación por la censura de información a medios de comunicación plataformas digitales y redes sociales.

Y es que, la actual administración, busca censurar la información que se difunda en diferentes plataformas digitales, bajo el argumento de “proteger los derechos de las audiencias”.

Señora @Claudiashein:



Si su gobierno está tan seguro de sus ideas, no debería tener miedo de las nuestras.



Hoy publicamos una Carta Abierta a la Presidenta de México en defensa de la libertad de expresión, porque los derechos de las audiencias deben proteger a los ciudadanos,… pic.twitter.com/rFNb6kidvt — Sociedad Civil México (@SocCivilMx) July 29, 2026

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¿Qué dice la carta de Sociedad Civil México sobre la censura de medios de comunicación?

En el documento, fechado el 29 de julio de 2026, la organización sostiene que una regulación de este tipo no protegería a la ciudadanía, sino que terminaría favoreciendo al poder político al limitar las voces críticas.

“La libertad de expresión no se regula. Se protege”, señala la carta.

El Gobierno podría convertirse en supervisor de contenidos

Uno de los principales señalamientos del documento es que permitir al Estado revisar criterios editoriales, ordenar modificaciones o imponer sanciones sobre contenidos publicados podría convertirlo en un árbitro de lo que los ciudadanos pueden leer, escuchar o compartir.

La organización afirma que el debate no debe centrarse únicamente en la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación, sino en la defensa del derecho de todas las personas a expresarse, investigar, cuestionar y decidir libremente en qué creer.

Además, sostiene que la libertad de expresión no es una concesión otorgada por las autoridades, sino un derecho constitucional diseñado precisamente para limitar el poder del Estado.

#CallarAMéxico 🔍El abogado Arturo Pueblita (@ArturoPueblita) nos acompaña para analizar el enorme riesgo que significan los lineamientos que atentan contra la libertad de expresión y los derechos de los ciudadanos. ‼️El poder informarnos no debería depender del gobierno, que… pic.twitter.com/xqnP7vqXp8 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 29, 2026

La “protección” de audiencias podría terminar censurando a los medios

En la carta, Sociedad Civil México advierte que las restricciones a la libertad de expresión rara vez aparecen de manera abrupta.

Según el documento, suelen comenzar con medidas que se presentan como mecanismos de protección, pero que con el tiempo pueden derivar en controles sobre la información y generar autocensura entre periodistas, medios de comunicación y plataformas digitales.

La organización considera que cuando un periodista deja de publicar por temor a una sanción o un medio modifica su línea editorial para evitar represalias, pierde toda la sociedad al reducirse el acceso a información plural.

Exigen frenar cualquier intento de controlar los contenidos de los medios

Como parte del pronunciamiento, la organización solicita que ninguna reforma convierta al Gobierno en supervisor de contenidos.

También pide garantizar la independencia editorial, el debido proceso y abrir cualquier discusión relacionada con medios de comunicación a periodistas, universidades, especialistas, organizaciones civiles y ciudadanía.

Para Sociedad Civil México, cualquier cambio legislativo en esta materia debe construirse mediante un diálogo abierto y con la participación de todos los sectores involucrados.

🗣️🚫 #CallarAMéxico | ¡Censura disfrazada de "defensa de las audiencias"! El gobierno de la 4T quiere golpear la libertad de expresión en los medios de comunicación con nuevos lineamientos. #TodoPersonal con @bibianabelsasso 👉 https://t.co/MSrQwrvwa6 pic.twitter.com/oPFi3A7s6s — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 29, 2026

Llaman a los mexicanos a defender la libertad de expresión

La carta concluye con un llamado a la sociedad para respaldar el pronunciamiento y defender la libertad de expresión, al considerar que este derecho pertenece a todos los mexicanos y no únicamente a los medios de comunicación o a un sector político.

La organización difundió el mensaje acompañado de los hashtags #MéxicoNoSeCalla y #NoALaCensura, con los que busca ampliar el debate sobre la regulación de contenidos.

¿Qué está pasando con la censura de medios de comunicación en México?

La polémica comenzó tras la publicación del proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que busca regular algunos contenidos en radio y televisión.

¿En qué podría repercutir esta censura de medios de comunicación?

Si los lineamientos se aprueban en los términos que hoy se discuten, organizaciones civiles, concesionarios y especialistas advierten que van a presentarse diversas consecuencias para los medios de comunicación y las audiencias.

Entre las principales preocupaciones que han expresado están:

• Mayor autocensura por parte de periodistas y medios para evitar posibles sanciones.

• Cambios en la forma de presentar noticias, entrevistas y programas de opinión, ante el temor de incumplir los nuevos lineamientos.

• Mayor intervención de la autoridad en temas relacionados con los contenidos que se transmiten por radio y televisión, según los críticos de la propuesta.

• Procesos legales o administrativos para los concesionarios que incumplan las disposiciones que finalmente sean aprobadas.

• Un debate sobre el equilibrio entre proteger los derechos de las audiencias y garantizar la libertad de expresión.

Mientras el debate continúa, la discusión ya dejó de ser únicamente sobre los derechos de las audiencias.

Cualquier reforma que permita intervenir en la labor periodística podría debilitar la libertad de expresión y la independencia editorial, por lo que exigen que la iniciativa sea revisada antes de avanzar.

Morena y la 4T quieren #CallarAMéxico



Tú y solamente tú decides qué ver, escuchar y leer, no el Gobierno, nadie puede obligarte. Lo que están haciendo desde el oficialismo es un total acto de censura.



Vía: @Adela_Micha

pic.twitter.com/1TxpxPs4Je — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 29, 2026

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