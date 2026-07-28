Regulación a medios de comunicación vulnera la libertad de expresión y crea censura: JUFED

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) advirtió que la propuesta del Ejecutivo federal para emitir nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias en radio y televisión representa un riesgo para la libertad de expresión, al considerar que abre la puerta a mecanismos de censura e invade garantías constitucionales.

A través de un comunicado, la organización sostuvo que intentar normar las pautas editoriales y operativas de los medios de comunicación vulnera el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El cual garantiza la libertad de expresión, la manifestación de ideas y la libre difusión.

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La libertad de expresión no admite controles disfrazados de regulación.



JUFED llama a que cualquier debate sobre medios y audiencias respete la Constitución, la pluralidad informativa y el libre ejercicio periodístico.



Sin prensa libre no hay democracia sólida.… pic.twitter.com/M7qjEZO6LV — Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) July 28, 2026

“Al pretender incidir de manera unilateral la regulación sobre los contenidos difundidos en medios electrónicos como la radio y la televisión, se invade una esfera que debe mantenerse con absoluta independencia y apego a la ley. Esa propuesta abre la puerta a mecanismos indirectos de censura institucionalizada que restringen la pluralidad informativa y amedrentan la libertad de ideas en el debate público”, sostuvo.

Señaló que el ejercicio periodístico y la transmisión de pensamientos no pueden quedar al arbitrio o fiscalización del poder en turno, pues intentar normar o limitar las libertades de los medios fractura el principio democrático.

“Desde un análisis técnico-jurídico sobre la regulación de medios, si bien es cierto que la tutela de los derechos de las audiencias busca teóricamente combatir la desinformación, promover el respeto a las minorías y garantizar contenidos de calidad, en la práctica el establecimiento de controles estatales estrictos sobre las líneas editoriales representa un riesgo desmedido para el Estado Constitucional de Derecho”, aseveró.

Someter la labor informativa a criterios burocráticos e interpretaciones discrecionales del gobierno no solo desincentiva el periodismo de investigación y fomenta la autocensura, sino que transgrede la neutralidad institucional, debilitando el equilibrio de poderes y convirtiendo a la regulación informativa en un instrumento de fiscalización y control político — agregó.

La entidad solicitó que cualquier discusión al respecto respete la independencia de los medios y promueva una diversidad de voces.

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