Investigaciones de la FGR: cuestionan el trabajo de Ernestina Godoy en casos de alto perfil y cercanos a la 4T

Entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR reportó 20 investigaciones iniciadas, dos investigaciones atraídas, 11 sentencias condenatorias y 37 vinculaciones a proceso.

La FGR también ha informado avances en investigaciones de alto perfil, entre ellas una relacionada con el contrabando de combustible y otra sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; sin embargo, las que respectan a personajes de la 4T, es decir, el oficialismo, no avanzan.