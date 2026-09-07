Grecia Quiroz denuncia “guerra” en su contra: la investigarían por el asesinato de su esposo Carlos Manzo

La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, denunció que existe una campaña en su contra y aseveró que buscan ligarla al asesinato de Carlos Manzo, su esposo.

Durante un evento el pasado domingo 6 de septiembre, la política dejó en claro que tiene la conciencia tranquila y “las manos limpias”, pese a los intentos de afectar su imagen, así como de dañar el trabajo que ha realizado en el municipio michoacano.

“Hay una guerra muy fuerte, muy intensa de desprestigiar a su servidora, a este gobierno y no lo vamos a permitir. Los hechos serán quienes hablarán por nosotros”, expresó.

Denuncia @GreciaMich2027 que ahora buscan investigarla por el asesinato de su propio esposo



Quieren hacerla pasar de víctima a victimaria



Se nota el miedo en Morena



📹 @AztecaNoticias pic.twitter.com/cQhgnTNKKI — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 7, 2026

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¿Por qué investigarían a Grecia Quiroz por el asesinato de Carlos Manzo?

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, a cargo de Carlos Torres Piña, ha pedido a la alcaldesa que entregue los teléfonos que llevaba su esposo al momento del asesinato con el fin de someterlos a peritajes.

Además, reactivaron una línea de investigación sobre los vínculos de Quiroz con Samuel García Rivero, un exfuncionario acusado por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de darle a este grupo información sobre Carlos Manzo.

En todo momento, la alcaldesa de Uruapan ha rechazado entregar los dispositivos móviles al mencionar que desconfía de las autoridades, ya que no han investigado el caso con los nombres que ha otorgado como Leonel Godoy, Raúl Morón o Ignacio Campos, todos ellos eran rivales políticos de su exesposo.

Además, ante todo esto, la político michoacana ha señalado: “¿Por qué después de nueve meses se les ocurrió (investigarme) o por qué se les despertó la imaginación?“.

Grecia Quiroz no descarta buscar la gubernatura de Michoacán

Días antes de su declaración, Quiroz adelantó que tiene la intención de participar en la próxima elección por la gubernatura de Michoacán a través de la figura de candidatura independiente; sin embargo, puntualizó que algunas personas en la entidad buscan que no llegue a este puesto.

Además, conviene recordar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las campañas en grupo para las candidaturas independientes en el estado al considerar que podría ser el primer paso para formar o actuar como un partido político.

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