VIDEO: Grecia Quiroz dedica arenga a Carlos Manzo durante el Grito de Independencia en Uruapan

A poco menos de un año del asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, su esposa y alcaldesa de Uruapan, Michoacán, le dedicó una parte de las arengas durante el Grito de Independencia, la noche del martes 15 de septiembre.

En la ceremonia cívica desde el balcón del Palacio Municipal, la política dedicó un mensaje a Carlos Manzo y recordó que un año atrás éste “no pudo dar el Grito de Independencia” debido a que decidió no exponer a las familias de Uruapan ante amenazas de grupos del crimen organizado.

¡Viva la memoria de Carlos Manzo!



¡Viva un Michoacán en paz!



¡Viva la independencia nacional!



¡Viva México! 🇲🇽 pic.twitter.com/kPIRSw2x9c — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) September 16, 2026

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“Hace un año, en una noche como ésta, Carlos Manzo no pudo dar el Grito de Independencia. Privilegió el proteger y cuidar a su gente. En lugar de irse, pidió ayuda, una ayuda que nunca llegó a tiempo”, explicó.

Conviene recordar que el político fue asesinado la noche del 1º de noviembre de 2025 mientras estaba en el Festival de las Velas por el Día de Muertos; ahora se conoce que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estuvo detrás del ataque.

VIDEO: Arenga de Grecia Quiroz en honor a Carlos Manzo

La arenga de la alcaldesa quedó grabada en video y rápidamente se volvió viral, debido a la dedicatoria que lanzó a Carlos Manzo: “Esta noche hago un grito de justicia por Carlos, por todas las víctimas de la delincuencia. Por un Uruapan libre y soberano (...) ¡Viva Carlos Manzo!”.

Posteriormente, reconoció a los héroes de la patria como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz, Leona Vicario, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Matamoros.

Viva Uruapan libre e independiente

Vivan los mártires de Uruapan

Viva la libertad

Viva la memoria de Carlos Manzo

Viva un Michoacán en paz

Finalmente, los asistentes a la explanada del Palacio Municipal vivieron un momento de exigencia de justicia por los hechos de violencia en el lugar, así como por el asesinato de Carlos Manzo.

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