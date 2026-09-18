Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Ernestina Godoy, quien está al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) sí están en un nivel alto, pero en cuanto a la Percepción de Corrupción, de acuerdo con el estudio de opinión de México Elige.

Y es que los participantes encuestado los señalaron como las figuras más corruptas desde su punto de vista. Es decir que la población no tiene una buena percepción de ellos si de honestidad se está hablando.

¿Cómo se realizó la encuesta?

La encuesta se realizó a ciudadanos mexicanos de 18 años o más, con acceso a dispositivos móviles y presencia en las plataformas de Meta (Facebook e Instagram ), del 4 al 8 de septiembre.

En total se hicieron 2 mil 033 entrevistas y los datos fueron procesados mediante una técnica de ponderación multimensional (IPF).

🚨📉 Según México Elige, Mario Delgado y Ernestina Godoy encabezan el índice de percepción de corrupción del Gobierno Federal



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De acuerdo con el estudio de @MxElige de septiembre de 2026, el titular de la SEP, @mario_delgado (60.7 puntos), y la fiscal… pic.twitter.com/CmqnJCqECZ — Político MX (@politicomx) September 18, 2026

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¿Qué puntuación recibió Mario Delgado?

Mario Delgado encabeza la lista del Índice de Percepción de Corrupción (donde 100 es totalmente corrupto y 0 nada corrupto), con una calificación de 60.7.

Ernestina Godoy en lo más alto del ranking de la corrupción

Ernestina Godoy ocupa el segundo puesto en la lista de servidores públicos con la mayor percepción negativa, pues tiene una calificación de 58.6.

Ernestina Godoy ha sido señalada en varias ocasiones por una “justicia selectiva”, ya que favorece a Morena y sus aliados y no investiga a perfiles clave como Andy López, vinculado a una presunta red de robo de hidrocarburos.

Esto sin mencionar que Ernestina Godoy no es un personaje cualquiera, sino fue una de las figuras en la fundación de Morena, así como senadora y diputada.

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