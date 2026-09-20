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Desclasifican declaración patrimonial de Rafael Ojeda; sigue como asesor de la Marina

El documento reporta ingresos netos anuales por más de 2 millones de pesos y se conoce mientras la FGR no logró localizarlo para notificarle una citación como testigo en el caso de Fernando Farías Laguna.

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Por: Ximena Ochoa

La declaración patrimonial desclasificada reporta para Ojeda Durán una remuneración anual neta de dos millones 40 mil 558 pesos; también registra dos créditos hipotecarios contratados en 2020 y un automóvil modelo 2019 adquirido mediante crédito.

Ojeda Durán fue citado como testigo en el proceso contra el excontralmirante Fernando Farías Laguna, relacionado con una investigación por presunto huachicol fiscal; la FGR informó durante la audiencia del 28 de agosto que no había logrado localizarlo para notificarle el citatorio.

La Secretaría de Marina confirmó que el exsecretario continúa activo dentro de la institución como asesor; su nombre aparece en el contexto de las investigaciones contra sus sobrinos políticos, Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, aunque la citación de Ojeda fue en calidad de testigo y no implica por sí misma una imputación penal en su contra.

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