Entre “boletas planchadas” y falta de verificación: Coparmex alerta cambios del INE rumbo a las Elecciones 2027

El papel del Instituto Nacional Electoral (INE) sigue siendo vigilado de cerca rumbo a las Elecciones 2027, ahora fue la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) la que cuestionó los cambios que se han dado al interior del órgano y puso en duda el papel que tendrá como árbitro.

Por medio de un comunicado este domingo 20 de septiembre, la confederación indicó que el proceso electoral que se está viviendo merece instituciones sólidas; sin embargo, mostraron preocupación ante la reducción de mecanismos de verificación y revisión electoral.

🗳 Rumbo al Proceso Electoral Federal 2026-2027, consideramos indispensable fortalecer los mecanismos de verificación, vigilancia y revisión que permitan dar certeza y confianza a la ciudadanía.



La democracia se fortalece con instituciones sólidas, reglas que se cumplen y una… pic.twitter.com/Zb0Jwh7JGM — Coparmex Nacional (@Coparmex) September 20, 2026

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Boletas planchadas y mecanismos de verificación: los focos rojos en las elecciones 2027 que ve Coparmex

Coparmex, según dijo, ve dos focos rojos en los comicios del próximo año, especialmente en la reducción de mecanismos de verificación de funcionarios y las “boletas planchadas”.

En un primer lugar, detallaron que, aunque se mantiene la prohibición para que funcionarios que trabajan con programa sociales participen de observadores electorales, se eliminó el mecanismo para verificar quiénes sí y quiénes no pueden participar.

Por otro lado, cuestionó que se modificaran los criterios para revisar las “boletas planchadas”, lo cual calificó como una falta a la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.

“Los controles electorales son indispensables para verificar el cumplimiento de las reglas, identificar posibles irregularidades y atender cualquier duda mediante procedimientos claros y objetivos”, se pudo leer.

Coparmex ve con preocupación las renuncias del INE y el Tribunal Electoral

Asimismo, la confederación indicó que ve con preocupación las salidas que se han dado dentro del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En el caso del instituto, informó que fue inquietante la salida de Claudia Arlett Espino, quien por casi dos años fue la secretaria ejecutiva del INE, ya que era la responsable de coordinar, planear y organizar el proceso electoral.

Mientras que en el Tribunal opera con dos vacantes, luego de la renuncia de sus integrantes; sin embargo, el Senado aún tiene pendiente la designación.

Ante este panorama, Coparmex informó que se tiene que incentivar la participación ciudadana y observación electoral para que haya confianza en lo que suceda en la elección del próximo 6 de junio.

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