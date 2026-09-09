A dos años de guerra en Sinaloa, así fue la caída de Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza

El 9 de septiembre de 2024 fue la fecha que quedó marcada como el inicio de la guerra en Sinaloa. El enfrentamiento entre Los Chapitos y La Mayiza ha desatado un aumento sin precedentes en las cifras de personas desaparecidas, asesinatos y violencia en extremo.

En medio de esta crisis, el gobierno de la entidad ha enfrentado acusaciones en Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado, específicamente con lo que queda del Cártel de Sinaloa, lo que llevó a la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, así como la separación de Enrique Inzuzna de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

🔴 La violencia contra las mujeres se dispara en Sinaloa



Jacqueline L'Hoist (@Jacquie_LHoist), directora de la Unidad de Género de TV @Azteca , señala un aumento alarmante de asesinatos de mujeres en #Sinaloa: agosto cerró con una cifra récord, mientras Culiacán, Mazatlán y… pic.twitter.com/YOF1w5ginU — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 9, 2026

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Las acusaciones contra Rubén Rocha y Enrique Inzunza en EUA

Los reclamos por parte de la sociedad civil y de organizaciones de derechos humanos ante el aumento de violencia en la entidad estuvieron presentes siempre; sin embargo, este 2026 se profundizaron cuando EUA acusó formalmente a 10 funcionarios mexicanos de tener nexos con Los Chapitos.

Específicamente, el 29 de abril fueron señalados por el Departamento de Justicia: Rubén Rocha, Enrique Inzunza, Gerardo Mérdida, Juan de Dios Gámez, Enrique Díaz Vega, Marco Antonio Almanza, Dámaso Castro Saavedra, José Antonio Hipólito, Alberto Jorge Contreras y Juan Valenzuela Millán.

Esto trajo un terremoto de cambios en Sinaloa, pero los más relevantes fueron la solicitud de licencia de Rubén Rocha como gobernador, la ausencia de Inzunza del Senado, así como la entrega de Gerardo Mérida a las autoridades estadunidenses.

Del apoyo de Morena a dejar solo a Rubén Rocha

Tras darse a conocer la acusación, todo Morena y la 4T volcaron un apoyo total a Rubén Rocha Moya, asegurando que se trataba de una equivocación y respaldaron la postura del Gobierno Federal de pedirle pruebas a EUA sobre las acusaciones.

Sin embargo, tras 112 días con licencia, Rocha volvió a la gubernatura de la entidad y ya nada volvió a ser igual. Desde Palacio Nacional se rechazó su movimiento y tuvo que recular.

Lo más interesante fue que, pese al apoyo que tuvo en un primer momento, se quedó solo y sólo duró un poco más de 30 horas en el cargo. Hasta el momento, no se sabe dónde está el gobernadora con licencia, pero lo que sí se conoce es que se “le recomendó” no volver a la gubernatura.

Inzunza sin ir al Senado y fuera de Morena

Por otro lado, Inzunza siempre ha negado las acusaciones; sin embargo, se mantuvo desde mayo hasta finales de agosto sin asistir física o virtualmente a las sesiones del Senado de la República, eso no fue un problema para el partido en el poder, ya que siguió formando parte de sus filas.

Fue hasta el pasado 26 de agosto que el senador renunció a la bancada de Morena y dijo que sería independiente. Tiempo después, hasta el 8 de septiembre, el partido guinda confirmó que ya no formaba parte.

La guerra en Sinaloa continúa y los políticos que tenían el deber de cuidar a la ciudadanía tienen otros intereses.

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