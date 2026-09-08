Más impuestos, mismos problemas: seguridad e infraestructura no mejoran en México

¿No que no subían los impuestos? El aumento de la carga fiscal representa un mayor esfuerzo para los contribuyentes, quienes esperan que esos recursos se traduzcan en servicios públicos de mayor calidad, pero eso no pasa en México.

La inseguridad, las calles e infraestructura deterioradas y los problemas que surgen durante las lluvias son algunos de los aspectos que alimentan el reclamo ciudadano.

La rendición de cuentas se vuelve central para conocer cómo se utilizan los recursos públicos y determinar si el gasto realmente se refleja en mejores servicios para la población.