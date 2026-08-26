Enrique Inzunza y Morena rompen; abandona la bancada en el Senado aunque no asiste a sesiones

Pese a que lleva meses sin asistir al Senado de la República, Enrique Inzunza informó que se separa de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y ahora estará como legislador independiente.

Aunque por horas se mencionó que el partido guinda lo corrió del Grupo Parlamentario, el senado informó que tomó la decisión de separarse porque “es juarista” y abogado de sí mismo.

“Soy abogado de mí mismo. Ejerzo mi propia defensa amparado en mi probidad profesional y mi honestidad personal”, puntualizó en un escrito que compartió el miércoles 26 de agosto.

Al pueblo de Sinaloa:

Al pueblo de México: pic.twitter.com/PxhNbVAqmo — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) August 26, 2026

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Inzunza acumula 4 meses sin aparecer en el Senado

Su separación de la bancada morenista se dio cuatro meses después de que la Fiscalía Del Distrito Sur de Nueva York lo acusara de presuntos nexos con el crimen organizado en Sinaloa, específicamente con Los Chapitos.

La última vez que se le vio públicamente en el Senado de la República fue el 29 de abril, mismo día en que se dio a conocer la acusación y desde entonces no ha aparecido físicamente ni en las sesiones en línea.

Previo a su carta, Inzunza fue captado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y ahí nacieron los rumores de que se reunió con la cúpula morenista; sin embargo, no se supo más del hecho y Morena no se ha pronunciado.

Enrique Inzunza rechaza nuevamente las acusaciones de EUA en su contra

En la misiva que compartió en sus redes sociales, el ahora senador independiente informó que las acusaciones en su contra son “falsas, dolosas y carentes de todo sustento” y aseguró que sólo es un chivo expiatorio.

Tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores desde que se dio a conocer los señalamientos en Estados Unidos, el senador citó al periodo juarista en el país y dijo que su caso es muy similar a la afrenta que vivió Benito Juárez durante el siglo XIX.

“Lejos estoy de la herejía de imaginar comparación con nuestro prócer más preclaro; cumplo tan solo decir que si la derecha embustera (...) acometía todo tipo de calumnias (...) nadie que no sea un gigante como el indígena de San Pablo Guelatao puede salir indemne de sus ataques”, puntualizó.

Finalmente, su separación de la bancada llega un día después de que Graciela Domínguez Nava asumió la gubernatura interina de Morena tras la segunda licencia de Rubén Rocha Moya, exmandatario y quien también fue acusado en EUA por los mismos cargos.

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