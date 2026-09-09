Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Históricas: América Femenil es nominado al Balón de Oro 2026
/Voces adn Noticias/Video

Mesa República MX: Educación en México enfrenta una crisis por rezagos, adoctrinamiento y falta de atención de Morena

Lourdes Mendoza y Aurelio Nuño hablan sobre la crisis que enfrenta el sistema educativo mexicano, el avance del adoctrinamiento en las aulas y las consecuencias que tiene la falta de atención a los problemas que afectan a estudiantes, docentes y escuelas.

Metadatos del artículo

Por: Roberto Ruiz

El sistema educativo mexicano enfrenta rezagos que impactan directamente el aprendizaje y la preparación de millones de estudiantes, tal como se pudo ver en los últimos resultados de la prueba PISA.

El adoctrinamiento en las aulas que comenzó Morena y la 4T coloca los contenidos de calidad y la formación de las nuevas generaciones como uno de los principales temas de la educación nacional, pero que es obviado.

La falta de atención a los problemas de las escuelas puede profundizar las desigualdades educativas y reducir las oportunidades académicas y profesionales de los estudiantes.

Tags relacionados