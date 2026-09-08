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/Política/Nota

Los 63 posibles candidatos para las 16 alcaldías de la CDMX y cómo se perfilan para las Elecciones 2027

Las precampañas inician hasta enero; sin embargo, algunos políticos de la Ciudad de México ya se comienzan a levantar la manos para competir en los próximos comicios

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Escrito por: Ximena Ochoa

En dos días comienza el Proceso Electoral 2026-2027, de acuerdo al calendario del Instituto Nacional Electoral (INE); sin embargo, existen algunos nombres que empiezan a perfilarse al interior de los partidos para ser las personas que aparezcan en las boletas que se usarán el próximo 6 de junio.

La Ciudad de México (CDMX) no se escapa de este panorama y ya destacan 63 perfiles que podrían competir por las 16 alcaldías, pero no todo es tan sencillo pues conviene recordar que Coyoacán, Gustavo A. Madero (GAM), Tláhuac y Venustiano Carranza no tendrán reelección.

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Lista de los posibles candidatos a las alcaldías de la CDMX en las Elecciones 2027

Gobernarte realizó un estudio donde destacó cuáles serían los personajes que se perfilan a ser candidatos en la CDMX y esta es la lista oficial:

Álvaro Obregón

Morena

  • Javier López Casarín (actual alcalde)
  • Carina Piceno
  • Lorena Villavicencio Ayala

PAN

  • Lía Limón García
  • Andrés Atayde Rubiolo
  • Luisa Gutiérrez Ureña

PRI

  • Julio Arriaga Luna
  • Nayeli Mata Sánchez
  • Xavier González Ziríon

Movimiento Ciudadano

  • Alejandra Puente García
  • Alejandro Barrales Magdaleno

Azcapotzalco

Morena

  • Gabriela Jiménez Godoy
  • Nancy Marlene Núñez Reséndiz (actual alcaldesa)
  • Fernando Rosique Castillo

PAN

  • Margarita Saldaña
  • Salvador Amado Correa Galván
  • Nohemí Marisol Estrada Correa

PRI

  • Gerardo Antonio Guadarrama Palacios
  • Aida Elena Beltrán Sánchez

Movimiento Ciudadano

  • Luisa Alpízar Castellados
  • Alejandro Pérez Corzo
  • Rafael Espinoza Zúñiga

Benito Juárez

Morena

  • Leticia Esther Valera Martínez
  • Eduardo Del Mazo
  • Hugo Torres Zumaya

PAN

  • Luis Mendoza Acevedo (actual alcalde)
  • Federico Döring
  • Federico Chávez Semerena

PRI

  • Mariana Rivera Pineda
  • Víctor Jurado

Movimiento Ciudadano

  • Sebastián Navarrete
  • Rodrigo Cordera Thacker

Coyoacán

Morena

  • Hannah De la Madrid Téllez
  • Gerardo Villanueva Albarrán
  • Carlos Castillo Pérez

PAN

  • Obdulio Ávila Mayo
  • Erick Giovanni Espinoza Varela
  • Héctor Barrera Mamolejo

PRI

  • Tania Larios Pérez
  • Alan Alvarado
  • Juan Carlos Vázquez López

Movimiento Ciudadano

  • Sofía Margarita Provencio
  • Patricia Urriza Arellano
  • Carolina Montserrat Galicia Yllán

Cuajimalpa

Morena

  • Adrián Rubalcava Suárez
  • Carlos Arturo Madrazo Silva
  • Roberto Candia Ortega

PAN

  • Carlos Orvañanos (actual alcalde)
  • Jorge Triana Tena
  • Luis Aguilera Orta

PRI

  • Omar Alejandro García Loría

Movimiento Ciudadano

  • Edmundo Cruz Cotero

Cuauhtémoc

Morena

  • Arturo Ávila
  • Diana Sánchez Barrios
  • Ricardo Peralta Saucedo

PAN

  • Alessandra Rojo de la Vega
  • Kevín Ríos

PRI

  • Alessandra Rojo de la Vega (actual alcaldesa)
  • Mónica Elizabeth Sandoval Hernández
  • Grecia Maribel Jiménez Hernández

Movimiento Ciudadano

  • Gibrán Ramírez Reyes
  • Braulio López Ochoa
  • Susy Ascanio

Gustavo A. Madero

Morena

  • Junecarlo Lozano (actual alcalde)
  • César Cravioto Romero
  • Alberto Martínez Urincho

PAN

  • Daniel Chimal García
  • Diego Orlando Garrido López

PRI

  • Ángel Gutiérrez Javier

Movimiento Ciudadano

  • Alberto Castro Arrona

Iztacalco

Morena

  • María de Lourdes Paz Reyes (actual alcalde)
  • Pablo Trejo Pérez
  • Elizabeth Mateos Hernández

PAN

  • Daniel Ordóñez Hernández
  • Moisés Cervantes González
  • Ángel Luna Pacheco

PRI

  • Gabriela Galván

Movimiento Ciudadano

  • Judith Alicia Gómez García
  • José de Jesús Sánchez Ruiz
  • Kinari Sabina Bustos Bárcena

Iztapalapa

Morena

  • Aleida Alavez Ruiz (actual alcaldesa)
  • Martha Soledad Ávila Ventura
  • Miriam Valeria Cruz Flores

PAN

  • Karen Quiróga Anguiano
  • Juana Pedroz Casquera

PRI

  • Ximena Alejandra Espinosa Pérez

Movimiento Ciudadano

  • Alex Irán Pichardo García
  • Juan Carlos Pérez Martínez

La Magdalena Contreras

Morena

  • José Fernando Mercado Guaida (actual alcalde)
  • Patricia Ortiz Couturier
  • Bernardo Aguilar Calvo

PAN

  • Diana Lara Carreón
  • Miguel Guevara Rodríguez
  • María del Rosario Macías González

PRI

  • Luis Gerardo Quijano
  • Ernesto Alarcón Jiménez

Movimiento Ciudadano

  • Daniela Nitza Garduño Alvarado

Miguel Hidalgo

Morena

  • Víctor Hugo Romo De Vivar Guerra
  • Miguel Torruco Garza
  • María Teresa Ealy

PAN

  • César Mauricio Garrido López
  • Laura Álvarez
  • América Alejandra Rangel Lorenzana

PRI

  • Elena Garfias García
  • Hugo Gutiérrez Arroyo

Movimiento Ciudadano

  • Salomón Chertorivski Woldenberg
  • María Alejandra Barrales Magdaleno
  • Antonio Carbia Gutiérrez

Milpa Alta

Morena

  • José Octavio Rivero Villaseñor (actual alcalde)
  • Judith Vanegas Tapia

PAN

  • Irma Mata Villarruel

PRI

  • Mariana Moguel Robles
  • Jorge Alvarado Galicia

Movimiento Ciudadano

  • Magali Alvarado Álvarez
  • Cristian Alejandro Palma Valdés
  • Roberto Jiménez Reyes

Tláhuac

Morena

  • Adriana Espinosa de los Monteros
  • Rigoberto Salgado Vázquez
  • Ricardo Salgado Vázquez

PAN

  • Talía Rincón
  • César Valle
  • Elizabeth Segura Domínguez

PRI

  • Marco Antonio Zaldívar Espejel
  • Grecia Samantha Hernández Martínez
  • Esther Silva Sánchez Barrios

Movimiento Ciudadano

  • Roberto Isaac García Mejía
  • Lesvia Gómez Melgar

Tlalpan

Morena

  • Gabriela Osorio Hernández (actual alcaldesa)
  • Pedro Haces Lago
  • Xóchitl Bravo Espinosa

PAN

  • Edson Alberto Vázquez Ruiz
  • Andrés Sánchez Miranda
  • Rafael Calderón Jiménez

PRI

  • María Alejandra Vera Juárez

Movimiento Ciudadano

  • Diego Mercado Guaida

PVEM

  • Alfa González Magallanes

Venustiano Carranza

Morena

  • Édgar Muñoz
  • Julio César Moreno Rivera
  • Israel Moreno Rivera

PAN

  • Rocío Barrera Badillo
  • Héctor Barrera Marmolejo

Movimiento Ciudadano

  • Alejandro Piña Medina

Xochimilco

Morena

  • Erika Flores
  • José Carlos Acosta
  • Flor Ivene Morales Miranda

PAN

  • Jorge Velázquez Carmona
  • Wendy González Urrutia
  • Daniela Álvarez Camacho

PRI

  • Claudia Ramos López
  • Rodrigo Lara Hernández

PT

  • Circe Camacho Bastida (actual alcaldesa)

Movimiento Ciudadano

  • Jesús Morrison García Ángeles

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