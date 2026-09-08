Los 63 posibles candidatos para las 16 alcaldías de la CDMX y cómo se perfilan para las Elecciones 2027

En dos días comienza el Proceso Electoral 2026-2027, de acuerdo al calendario del Instituto Nacional Electoral (INE); sin embargo, existen algunos nombres que empiezan a perfilarse al interior de los partidos para ser las personas que aparezcan en las boletas que se usarán el próximo 6 de junio.
La Ciudad de México (CDMX) no se escapa de este panorama y ya destacan 63 perfiles que podrían competir por las 16 alcaldías, pero no todo es tan sencillo pues conviene recordar que Coyoacán, Gustavo A. Madero (GAM), Tláhuac y Venustiano Carranza no tendrán reelección.
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Lista de los posibles candidatos a las alcaldías de la CDMX en las Elecciones 2027
Gobernarte realizó un estudio donde destacó cuáles serían los personajes que se perfilan a ser candidatos en la CDMX y esta es la lista oficial:
Álvaro Obregón
Morena
- Javier López Casarín (actual alcalde)
- Carina Piceno
- Lorena Villavicencio Ayala
PAN
- Lía Limón García
- Andrés Atayde Rubiolo
- Luisa Gutiérrez Ureña
PRI
- Julio Arriaga Luna
- Nayeli Mata Sánchez
- Xavier González Ziríon
Movimiento Ciudadano
- Alejandra Puente García
- Alejandro Barrales Magdaleno
Azcapotzalco
Morena
- Gabriela Jiménez Godoy
- Nancy Marlene Núñez Reséndiz (actual alcaldesa)
- Fernando Rosique Castillo
PAN
- Margarita Saldaña
- Salvador Amado Correa Galván
- Nohemí Marisol Estrada Correa
PRI
- Gerardo Antonio Guadarrama Palacios
- Aida Elena Beltrán Sánchez
Movimiento Ciudadano
- Luisa Alpízar Castellados
- Alejandro Pérez Corzo
- Rafael Espinoza Zúñiga
Benito Juárez
Morena
- Leticia Esther Valera Martínez
- Eduardo Del Mazo
- Hugo Torres Zumaya
PAN
- Luis Mendoza Acevedo (actual alcalde)
- Federico Döring
- Federico Chávez Semerena
PRI
- Mariana Rivera Pineda
- Víctor Jurado
Movimiento Ciudadano
- Sebastián Navarrete
- Rodrigo Cordera Thacker
Coyoacán
Morena
- Hannah De la Madrid Téllez
- Gerardo Villanueva Albarrán
- Carlos Castillo Pérez
PAN
- Obdulio Ávila Mayo
- Erick Giovanni Espinoza Varela
- Héctor Barrera Mamolejo
PRI
- Tania Larios Pérez
- Alan Alvarado
- Juan Carlos Vázquez López
Movimiento Ciudadano
- Sofía Margarita Provencio
- Patricia Urriza Arellano
- Carolina Montserrat Galicia Yllán
Cuajimalpa
Morena
- Adrián Rubalcava Suárez
- Carlos Arturo Madrazo Silva
- Roberto Candia Ortega
PAN
- Carlos Orvañanos (actual alcalde)
- Jorge Triana Tena
- Luis Aguilera Orta
PRI
- Omar Alejandro García Loría
Movimiento Ciudadano
- Edmundo Cruz Cotero
Cuauhtémoc
Morena
- Arturo Ávila
- Diana Sánchez Barrios
- Ricardo Peralta Saucedo
PAN
- Alessandra Rojo de la Vega
- Kevín Ríos
PRI
- Alessandra Rojo de la Vega (actual alcaldesa)
- Mónica Elizabeth Sandoval Hernández
- Grecia Maribel Jiménez Hernández
Movimiento Ciudadano
- Gibrán Ramírez Reyes
- Braulio López Ochoa
- Susy Ascanio
Gustavo A. Madero
Morena
- Junecarlo Lozano (actual alcalde)
- César Cravioto Romero
- Alberto Martínez Urincho
PAN
- Daniel Chimal García
- Diego Orlando Garrido López
PRI
- Ángel Gutiérrez Javier
Movimiento Ciudadano
- Alberto Castro Arrona
Iztacalco
Morena
- María de Lourdes Paz Reyes (actual alcalde)
- Pablo Trejo Pérez
- Elizabeth Mateos Hernández
PAN
- Daniel Ordóñez Hernández
- Moisés Cervantes González
- Ángel Luna Pacheco
PRI
- Gabriela Galván
Movimiento Ciudadano
- Judith Alicia Gómez García
- José de Jesús Sánchez Ruiz
- Kinari Sabina Bustos Bárcena
Iztapalapa
Morena
- Aleida Alavez Ruiz (actual alcaldesa)
- Martha Soledad Ávila Ventura
- Miriam Valeria Cruz Flores
PAN
- Karen Quiróga Anguiano
- Juana Pedroz Casquera
PRI
- Ximena Alejandra Espinosa Pérez
Movimiento Ciudadano
- Alex Irán Pichardo García
- Juan Carlos Pérez Martínez
La Magdalena Contreras
Morena
- José Fernando Mercado Guaida (actual alcalde)
- Patricia Ortiz Couturier
- Bernardo Aguilar Calvo
PAN
- Diana Lara Carreón
- Miguel Guevara Rodríguez
- María del Rosario Macías González
PRI
- Luis Gerardo Quijano
- Ernesto Alarcón Jiménez
Movimiento Ciudadano
- Daniela Nitza Garduño Alvarado
Miguel Hidalgo
Morena
- Víctor Hugo Romo De Vivar Guerra
- Miguel Torruco Garza
- María Teresa Ealy
PAN
- César Mauricio Garrido López
- Laura Álvarez
- América Alejandra Rangel Lorenzana
PRI
- Elena Garfias García
- Hugo Gutiérrez Arroyo
Movimiento Ciudadano
- Salomón Chertorivski Woldenberg
- María Alejandra Barrales Magdaleno
- Antonio Carbia Gutiérrez
Milpa Alta
Morena
- José Octavio Rivero Villaseñor (actual alcalde)
- Judith Vanegas Tapia
PAN
- Irma Mata Villarruel
PRI
- Mariana Moguel Robles
- Jorge Alvarado Galicia
Movimiento Ciudadano
- Magali Alvarado Álvarez
- Cristian Alejandro Palma Valdés
- Roberto Jiménez Reyes
Tláhuac
Morena
- Adriana Espinosa de los Monteros
- Rigoberto Salgado Vázquez
- Ricardo Salgado Vázquez
PAN
- Talía Rincón
- César Valle
- Elizabeth Segura Domínguez
PRI
- Marco Antonio Zaldívar Espejel
- Grecia Samantha Hernández Martínez
- Esther Silva Sánchez Barrios
Movimiento Ciudadano
- Roberto Isaac García Mejía
- Lesvia Gómez Melgar
Tlalpan
Morena
- Gabriela Osorio Hernández (actual alcaldesa)
- Pedro Haces Lago
- Xóchitl Bravo Espinosa
PAN
- Edson Alberto Vázquez Ruiz
- Andrés Sánchez Miranda
- Rafael Calderón Jiménez
PRI
- María Alejandra Vera Juárez
Movimiento Ciudadano
- Diego Mercado Guaida
PVEM
- Alfa González Magallanes
Venustiano Carranza
Morena
- Édgar Muñoz
- Julio César Moreno Rivera
- Israel Moreno Rivera
PAN
- Rocío Barrera Badillo
- Héctor Barrera Marmolejo
Movimiento Ciudadano
- Alejandro Piña Medina
Xochimilco
Morena
- Erika Flores
- José Carlos Acosta
- Flor Ivene Morales Miranda
PAN
- Jorge Velázquez Carmona
- Wendy González Urrutia
- Daniela Álvarez Camacho
PRI
- Claudia Ramos López
- Rodrigo Lara Hernández
PT
- Circe Camacho Bastida (actual alcaldesa)
Movimiento Ciudadano
- Jesús Morrison García Ángeles
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