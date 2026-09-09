Gobierno plantea deuda por más de 1.3 billones de pesos para financiar el gasto de 2027

El gasto público propuesto para 2027 asciende a 10.6 billones de pesos, 443 mil millones más que lo presupuestado para 2026; para financiarlo, el gobierno plantea un déficit equivalente a 3.9% del PIB.

La deuda neta aumentaría de 52.3% a 55% del PIB, mientras el gobierno proyecta un crecimiento económico de entre 1.5% y 2.5% para 2027.

Los cambios fiscales incluyen modificaciones al ISR, medidas contra la evasión y una ampliación del régimen simplificado de confianza para micro negocios, restaurantes, talleres, tiendas y profesionistas con ingresos de hasta 5 millones de pesos anuales.