Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Amy Navarrate, excandidata del PVEM a la alcaldía de Matías Romero
/Política/Video

VIDEO: Paloma Sánchez confronta a Enrique Inzunza con expedientes de desaparecidos y asesinados de Sinaloa

A dos años de la narcoguerra en Sinaloa, la senadora priista Paloma Sánchez llevó al pleno expedientes de personas asesinadas y desaparecidas y los colocó frente a Enrique Inzunza

Metadatos del artículo

Por: Ximena Ochoa

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paloma Sánchez, colocó frente a Enrique Inzunza expedientes de personas asesinadas y desaparecidas en Sinaloa.

La legisladora responsabilizó a Inzunza por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y sostuvo que habría firmado un pacto criminal con el gobernador Rubén Rocha Moya.

Mientras Inzunza permaneció sin reaccionar, el senador morenista Alfonso Cepeda arrojó algunas de las carpetas al piso; otros legisladores pidieron que se enfrente la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

Tags relacionados