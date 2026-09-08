Confirman que FGR investiga “Pity” Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa en el gobierno de Rocha Moya

Luego de que se diera a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de Ricardo Piti Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía en Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, se confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al exfuncionario.

Durante la conferencia mañanera de este martes 8 de septiembre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que la UIF presentó la denuncia correspondiente para que se investiguen los negocios del exsecretario local.

“Tengo entendido que la UIF ya denunció (el caso) en la FGR, pero este es un caso aparte de todos (respecto a la investigación contra el gobernador con licencia) de todo lo demás de Sinaloa”, puntualizó.

Cuentas bloqueadas en Sinaloa



La Unidad de Inteligencia Financiera incluyó a Ricardo “Pity” Velarde, exsecretario de Economía de #Sinaloa en el gobierno de Rocha Moya, en la lista de personas con cuentas bloqueadas por investigaciones de lavado de dinero y operaciones… pic.twitter.com/SqpqfzeNyd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 8, 2026

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¿Por qué las autoridades investigan a Ricardo “Piti” Velarde?

Específicamente, García Harfuch detalló que las autoridades se encuentran investigado los negocios de este exfuncionario; sin embargo, adelantó que la Fiscalía será la encargada de dar a conocer más detalles del caso.

Conviene destacar que Velarde Cárdenas es dueño de un bar en el puerto de Mazatlán, el cual fue investigado debido a la desaparición del joven Carlos Emilio Galván, en octubre de 2025, caso que lo llevó a renunciar a su cargo en el gobierno local.

UIF bloquea cuenta de exsecretario de Economía de Sinaloa

Un día antes, el lunes 7 de septiembre, se dio a conocer que las cuentas de Ricardo Velarde Cárdenas fueron congeladas, luego de que éste presentó un amparo que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México declaró incompetente y se turnó a su símil en Sinaloa.

Esta acción también fue promovida por Jorge Armando Lizárraga Angulo, socio del exfuncionario y quien enfrentaría la misma medida por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Es importante mencionar que el Gobierno Federal descartó que el caso esté ligado a las investigaciones, tanto en Estados Unidos como en México, contra Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, así como ocho funcionarios más del gobierno de Sinaloa por presuntos nexos con el crimen organizado.

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